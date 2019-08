Luis Lazarus detonează bomba în cazul crimelor din Caracal: “Nimic nu e ceea ce pare! Telefoanele arată clar că Gheorghe Dincă este…”

Crimele din Caracal au îngrozit opinia publică din România, informații despre criminalul Gheorghe Dincă ajungând și dincolo de granițele țării. Unul dintre cei care a fost la fața locului și a urmărit îndeaproape ancheta este Luis Lazarus, iar acesta consideră că autoritățile ar fi trebuit să identifice mașina lui Gheorghe Dincă mult mai devreme.

Mașina respectivă se afla în dosar, la DIICOT, spune Luis Lazarus, numai că, timp de 3 luni de zile, proprietarul ei nu a fost identificat. Este vorba despre o mașină cu ”jante unice” care ar fi putut fi identificată în doar câteva ore. Luis Lazarus lansează și întrebare de o gravitate maximă.

”Eu nu cred ca DIICOT Craiova nu a știut sau nu a putut, in trei luni de zile, sa afle a cui e mașina care o răpise pe Luiza! Pentru ca mașina aia NU poate fi confundata! Este un combi, la care, dacă te uiți, iti dai seama ca e un Renault, iar jantele mașinii sunt aproape unice! Aceasta mașina o puteam identifica in câteva ore! Nu o data, prin sursele mele din politie, in diverse cazuri, dădeam datele și aflam cui aparținea câte o mașina! Deci e imposibil ca atunci când un procuror cere identificarea unei masini, acest fapt sa nu se întâmple! Întrebarea este: procurorul chiar a vrut sa afle cui aparținea mașina?”, a declarat Luis Lazarus, conform stirilekanald.ro.

”Oare de ce nu s-a întâmplat nimic?”

Anchetatorii au ridicat de la domiciliul lui Gheorghe Dincă, iar cele trei aparate au arătat că Dincă ar fi trebuit arestat mult mai devreme. ”Nimic nu este ceea ce pare”, spune Luis Lazarus.

”Telefoanele care au apărut in ancheta au arătat clar ca Dincă fusese indicat, ca cel care operase mai multe apeluri, inclusiv cel dat bunicului Luizei! Culmea este ca niciodată Dincă nu a fost audiat! In condițiile in care el de fapt trebuia arestat imediat! Oare de ce nu s-a întâmplat nimic? Concluzia logica ar fi ca acești investigatori minunați ascund multe lucruri si ne mint! Nimic nu e ceea ce pare! Ei se fac ca muncesc nu de doua săptămâni, ci de patru luni! Nu uitati!”, a mai declarat Luis Lazarus