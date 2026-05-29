Lumea showbiz-ului, în alertă! Drona căzută în Galați i-a speriat pe toți: ”E cel mai grav”

A fost o noapte albă în România, în special în Galați, unde o dronă a căzut peste un bloc. A urmat o explozie puternică și un incendiu. Locatarii din bloc au fost evacuați și s-a intervenit de urgență. Pe lângă autorități și lumea showbiz-ului a fost în alertă. Mai multe persoane publice au reacționat vehement în urma celor întâmplate.

Planul Roșu de Intervenție a fost activat în noaptea de joi, 28 mai, spre vineri, 29 mai, în Galați. O dronă rusească a căzut peste un bloc, iar în urma prăbușirii a explodat. De asemenea, un incendiu a izbucnit rapid. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje ale ISU, SMURD și Serviciul Județean de Ambulanță și Poliția.

Drona căzută în Galați i-a speriat pe toți

În urma celor întâmplate, mai multe persoane publice au reacționat. Incidentul i-a speriat pe toți și este văzut ca unul extrem de grav. Printre primele reacții le-a avut Radu Țibulcă. Acesta a publicat un mesaj în mediul online în care vorbește despre gravitatea lucrurilor și despre reacția întârziată a autorităților.

„A picat și drona asta într-un moment cum cu greu se putea mai prost. Așa, în creierii nopții. Zero reacții din partea marilor publicații, aproape zero reacții din partea autorităților, “avertizorii de integritate” nu-s nici ei la posturi… Păi nu se face așa, “să se pice” drona în intervalul orar de respectare a liniștii publice… PS: Evenimentul este cel mai grav de la începutul războiului și până astăzi. Doar că, cel mai probabil, până mă voi fi trezit eu, deja vor fi apărut, la matineu, o groază de experți care ne vor fi spus despre cum Putin “ne testează capacitatea de reacție”, alții care vor fi calculat, (în baza expertizelor științifice, desigur) modul și direcția de unde a picat drona, modelul aparatului și anul de fabricație. Dar asta după cafeluță! Și, în continuare, mai nimeni nu va vorbi despre gradul de iminență pe care producerea unui astfel de eveniment îl prezenta, încă de acum 4 ani jumate”, a scris Radu Țibulcă, în mediul online.

Reacția întârziată a autorităților a fost taxată și de către jurnalista Sonia Simionov:

„A trecut mai bine de o oră de când a explodat o dronă pe un bloc din Galați, iar MApN nu a comunicat nimic! Zero! NIMIC!”, a transmis jurnalista.

Incidentul a fost comentat și de Vlad Craioveanu. Omul de radio a vorbit despre familia din Galați care a fost la doar un pas de tragedie și a scăpat ca prin minune.

„Inevitabilul s-a produs. O dronă rusească a lovit un bloc din Galați. Doi oameni au scăpat cu viață pentru că drona a nimerit holul, nu camera în care stăteau. Un metru și jumătate. Atât a fost diferența. De patru ani știm că dronele rusești intră în spațiul nostru aerian. De patru ani, autoritățile au minimizat, au dat asigurări, au vorbit despre „incidente izolate”. Președintele ne-a spus în septembrie că suntem în siguranță. Ministrul Apărării nu a implementat nimic concret. Ucraina doboară drone cu antiaeriană de sol. Noi trimitem F-16-uri să zboare deasupra unor câmpuri, după ce drona și-a făcut deja treaba. Și mai sunt oameni în România care se opun înarmării și sistemelor de apărare. Mă întreb ce explică ei acum familiei din Galați”, a transmis Vlad Craioveanu.

