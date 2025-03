Luminița Anghel și Silviu Dumitriade, amenințați cu moartea de David Pușcaș! S-au temut pentru viața lor și au mers la Poliție: ”Am făcut plângere!”

Luminița Anghel a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre coșmarul pe care l-a trăit din cauza fiului său adoptiv. Mai mult decât atât, artista a mărturisit că David Pușcat i-a amenințat cu moartea pe ea și pe soțul său, Silviu Dumitriade. Speriată de acest episod, cântăreața a decis să ia măsuri și a mers direct la Poliție pentru a depune plângere.

Luminița Anghel a rupt tăcerea după 10 ani de la începutul scandalului cu fiul său adoptiv, David Pușcaș. Artista a ieșit public pentru a răspunde acuzațiilor făcute de fiul ei adoptiv și a vorbit cu lacrimi în ochi despre coșmarul pe care l-a trăit.

Luminița Anghel a ieșit public să expună partea sa de poveste în ceea ce privește scandalul cu fiul său adoptiv. Cu lacrimi în ochi, artista a dezvăluit că problemele în familie au început încă de când David Pușcaș era în clasa a 5-a.

Cântăreața a sperat că tânărul își va reveni, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Astfel, a fost nevoită să ia măsuri și să îl dea afară din casă. Totuși, coșmarul nu s-a încheiat. Luminița Anghel a susținut că, la un moment dat, David Pușcaș i-a amenințat cu moartea pe ea și pe soțul său, Silviu Dumitriade. Speriată de mesajul primit, vedeta a decis să meargă la poliție.

„Acum doi ani, când ne-a trimis mesaj, pe WhatsApp, cu amenințare la viața mea şi a soţului meu, am făcut plângere la poliție pentru a ne proteja pe mine şi pe familia mea şi, mai ales, pe copilul meu. Şi n-am ieşit în presă. O spun acum, prima dată. Pentru că am crezut că-şi va reveni. Pentru că am crezut că-i fac rău, că-i leg de coadă nişte tinichele care îi vor face rău la angajare, dar el nu vrea să se angajeze, nu vrea să muncească. El sfidează pe toată lumea”, a declarat Luminița Anghel podcastul lui Cătălin Măruţă.