Luna, Venus și steaua Regulus se vor alinia pe 19 septembrie. Zodiile care au noroc la bani

Alinierea Lunii, a lui Venus și a stelei Regulus vor aduce norocul în viața unor zodii. Fenomenul astronomic spectaculos din data de 19 septembrie vine cu influențe pozitive pentru nativii născuți sub anumite semne zodiacale. Mulți dintre ei vor da lovitura pe plan financiar. Află, în articol, cine se va îmbogăți!

Vineri, 19 septembrie 2025, are loc un fenomen astronomic spectaculos, care poate fi observat, cu aproximativ 90 de minute înainte de răsărit. Mai exact, pe cerul estic, se vor alinia Luna în formă de semilună, planeta Venus și steaua strălucitoare Regulus. Acestea se vor afla la o distanță mai mică decât lățimea unui deget ridicat spre cer. Pe lângă spectacolul care poate fi urmărit pe cer, fenomenul aduce vești bune pentru unele zodii din horoscop.

Ce zodii au noroc la bani după fenomenul din 19 septembrie

Ziua de 19 septembrie vine cu energii intense, decizii radicale și surprize de proporții pentru zodiile din horoscop, iar trei dintre acestea vor da lovitura pe plan financiar. Printre nativii norocoși se numără Leii.

Persoanele născute sub acest semn zodiacal vor străluci în zilele următoare. A venit momentul să primească recunoașterea și validarea pe care o merită. Vor cunoaște succesul pe plan profesional, iar ziua de 19 septembrie va veni pentru ei cu o ofertă neașteptată. Odată cu propunerea, vor crește considerabil și beneficiile financiare.

Săgetătorii vor fi și ei influențați pozitiv de fenomenul astronomic. Banii vor veni către acești nativi din surse neobișnuite, însă merită fiecare bancnotă pentru efortul pe care l-au depus până acum. Mai mult decât atât, vor primi și o veste bună legată de o persoană dragă. Ce vor afla le va schimba radical starea în bine, iar weekend-ul se anunță a fi unul excelent.

Taurii culeg roadele muncii lor de până acum. În urmă cu câteva luni au început un proiect important, iar acum totul pare să prindă contur. Vor avea parte de noroc pe plan financiar, bucurându-se de câștiguri uriașe. De asemenea, nu trebuie să se oprească aici. Ziua de 19 septembrie vine pentru ei și cu noi propuneri, care le vor rotunji veniturile.

Zilele următoare sunt așteptate și alte evenimente importante. În data de 21 septembrie, luna se va micșora și va deveni Lună Nouă, provocând o eclipsă parțială de Soare vizibilă din Noua Zeelandă, Antarctica și Pacificul de Sud-Vest. Ulterior, pe 22 septembrie, va avea loc echinocțiul de toamnă, care va aduce zile și nopți aproximativ egale pe întreaga planetă.

