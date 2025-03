„Mă doare carnea pe mine”. Andra Măruță, șocată de un moment de la Românii au Talent. Impresionată de Mihaela Breabăn

Andra Măruță a fost șocată de un moment de la Românii au Talent! Cunoscuta artistă a fost de-a dreptul impresionată de povestea Mihaelei Breabăn. Concurenta a dus o luptă grea cu o boală nemilioasă.

În seara de 21 martie, emisiunea Românii au Talent a oferit telespectatorilor o ediție de excepție, sub denumirea de Super Friday. A fost o combinație de talent, emoție și distracție pură! Unul dintre momentele de referință ale serii a fost intrarea pe scenă a Mihaelei Breabăn, o femeie în vârstă de 52 de ani din județul Ilfov, inspector fiscal, ale cărei trăiri personale au atins o coardă sensibilă în inimile tuturor.

Mihaela Breabăn a avut curajul să-și împărtășească povestea și experiența ei de luptă cu cancerul la sân, un moment dureros. După o pauză de ani în care muzica nu a mai fost o parte activă în viața ei, concurenta a revenit la chitară atunci când vedea că a învins boala i-a adus mare fericire.

După o perioadă de grele încercări și tratamente, când medicii i-au dat vestea bună că boala a fost învinsă, Mihaela Breabăn a simțit nevoia să-și exprime recunoștința față de viață printr-o melodie plină de emoție.

„Am fost bolnavă, am avut cancer la sân și domnul doctor mi-a spus, după un an de luptă, că am învins și sunt un om sănătos! Credeți-mă că am ajuns acasă, mi-am luat chitara în mână, după cei 7 ani în care nu mai cântasem, și am compus melodia pe care o să v-o cânt în seara aceasta”, a adăugat Mihaela.