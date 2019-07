Ionel Boldea a îngrozit o țară întreagă, zilele trecute, când a ucis în bătaie un bărbat, a băgat în comă o femeie, iar alți patru oameni au ajuns cu răni la spital, agresați cu sălbăticie tot de el. A fost prins, joi dimineață, în localitatea Bichigi, unde locuia. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, are detalii uluitoare despre ucigașul cu sânge rece. Acesta a scăpat de închisoare în urmă cu doi ani, după ce a mutilat un bărbat. Pe atunci era barman.

Un bărbat de 33 de ani îngrozea România, într-o zi de miercuri, 3 iulie! În localitatea Făget, din Timiș, Ionel Boldea îi strivea capul unui bărbat, care murea aproape instantaneu. Soția acestuia a fost luată și ea la bătaie și a ajuns în comă la spital, fiind operată de urgență. Coșmarul nu se încheiase. Alți patru oameni au fost loviți și ei, suferind diferite răni, după care Boldea s-a făcut nevăzut. (CITEȘTE ȘI: SUSPECTUL CĂUTAT DE POLIȚIȘTII DIN TIMIȘ, SURPRINS ÎN IMAGINI IMEDIAT DUPĂ CRIMA DIN FĂGET)

Zona a fost împânzită de peste 200 de oameni ai legii și a fost supravegheată din aer, dar criminalul avea să scape. A fost depistat însă în cursul nopții de miercuri spre joi, în jurul orei două, în localitatea Bichigi, unde locuia. Acesta se afla la volanul unui autoturism, în momentul în care a fost tras pe dreapta de un echipaj de poliție. A fost încătușat și dus la sediul Poliției Făget pentru audieri.

Ar fi consumat droguri

La scurt timp după ce a fost capturat, Ionel Boldea a declarat că faptele sale au fost determinate de o icoană care l-a scos din casă la 6 dimineaţa. De asemenea, după ce i s-au făcut analizele, s-a depistat că ucigașul ar fi consumat cocaină, amfetamine și marijuana.

În timp ce era încătuşat, Boldea, care era desculţ, a spus că a stat ascuns într-un pom, că are în buzunare 580 de lei, trei mere şi un pahar de plastic. De asemenea, a spus poliţiştilor că mergea spre casă, pentru că voia să facă un duş. A explicat apoi motivul pentru care ar fi comis toate atrocitățile.

„Icoana dintr-o cameră m-a scos afară din casă la şase dimineaţa… O icoană de argint m-a scos afară din casă şi m-a făcut să fac unele lucruri, să am o forţă inumană. Am dat cu piciorul, am spart capul unei femei. Am dat cu piciorul, am spart capul unui om. Mi s-a promis faptul… La şase dimineaţa să mă scoată o icoană de pe cearceaf… Clopote. Icoana, efectiv, m-a luat după ea”, a spus Boldea. (VEZI ȘI: MARIAN GODINĂ, MESAJ TRANŞANT PENTRU PRIMARUL DIN FĂGET)

Acesta i-a amenințat și pe polițiști. ”Maşina o am de la un prieten de la Povârgina, el e la pescuit fraudulos. Mi-a lăsat-o mie să o las în faţa casei… Nu mă agresa aşa, că păţeşti rău. Nu mă agresa, că mă gândesc rău, te rog. Ascultă-mă, se întâmplă rău. Te rog, nu insista. Ia mâna de pe cap. Nu vreau să fac rău la nimeni, cu atât mai puţin mie. Am fost forţat de împrejurări să ajung acasă… Merg la puşcărie vreo zece ani, dar mi s-a promis alt aspect”, i-a spus criminalul polițistului care-l ținea de brat.

A băgat în spital un bărbat, în 2015

Acum, va plăti, cu siguranță, cu ani grei de pușcărie, însă puțini știu că bărbatul a scăpat de detenție în urmă cu câțiva ani! CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, are detalii în exclusivitate despre uriașul scandal din 2015, când criminalul de azi a bătut cu bestialitate un bărbat, dar, după un proces încheiat la doi ani distanță, a scăpat doar cu o amendă.

Filmul evenimentelor crunte, de pe 1 martie 2015, din fața restaurantului Padeșul: Ionel Boldea l-a agresat cu pumnii și cu picioarele pe Sergiu Petrișor Iacobescu, în urma unor discuții contradictorii. Victima, aflată în stare de ebrietate, a cerut încă un rând, dar Boldea, care era barman și se afla la o masă, nu a mai vrut să-l servească. Agresorul l-a scos din restaurant și l-a bătut crunt afară. (NU RATA: MARCEL LEPA A FOST ÎNMORMÂNTAT! IMAGINI DE LA LOCUL UNDE SE ODIHNEȘTE UCIGAȘUL POLIȚISTULUI DIN TIMIȘ)

Iată ce scrie în rechizitoriu: ”În data de 01.03.2015, în jurul orei 02:00, în fața restaurantului Padeșul, inculpatul BOLDEA IONEL a agresat-o cu pumnii și cu picioarele pe persoana vătămată IACOBESCU SERGIU PETRIȘOR, pe fondul unor discuții contradictorii legate de refuzul inculpatului de a o servi pe persoana vătămată cu alcool, cauzându-i acesteia leziuni traumatice care au necesitat 5-6 zile de îngrijiri medicale.

Starea de fapt reținută prin rechizitoriu s-a întemeiat pe probatoriul administrat în cauză, respectiv: declarație persoană vătămată (fila nr. 8-11), certificat medico-legal nr. 256/02.03.2015 (fila nr. 12), scrisoare medicală (fila nr. 13), acte medicale și bilet de ieșire din spital (filele nr. 14-27), declarații martori (filele nr. 28-34, 44, 45), declarații suspect/inculpat (filele nr. 37, 41-42), adresa nr. xxxxx/17.10.2016 emisă de Spital C_____ M________ de Urgență Timișoara și decont cheltuieli (filele nr. 47-49).”

În urma agresiunii, Sergiu Iacobescu a ajuns în stare gravă la spital. ”Potrivit certificatului medico-legal nr. 256/02.03.2015 emis de Institutul de Medicină Legală Timișoara, la examinarea medico-legală propriu-zisă a persoanei vătămate s-au constatat următoarele:

1. frontal dr., la nivelul zonei de calviție fiziologică placard excoriat de 1,5/1 cm format din multiple excoriații liniare oblic descendente medio-lateral; 2. ochi dr. echimoză periorbitară violacee-albăstruie, cu lizereu inferior verzui, cu tumefacție a pleoapei inferi oare și îngustarea semnificativă a fantei palpebrale; 3. ochi stg. echimoză periorbitară violacee-albăstruie, mai accentuată la nivelul pleoapei inferioare, cu tumefacție generalizată și îngustarea până la închiderea aproape completă a fantei palpebrale; 4. piramidă nazală în ½ radiculară, echimozată albăstrui-palid, la nivelul crestei și a versantului stâng inclusiv a narinei stg. constatându-se prezența a șapte excoriații liniare fine, roșietice, cu lungimi între 0,3 și 2 cm orientate vertical și oblic descendent medico-lateral; 5. la nivelul narinei dr. echimoză albăstruie de 1/0,5 cm; 6. la nivelul tâmplei stg. cu prelungire zigomatic stâng echimozare violacee-roșietică, palidă de circa 8/5 cm situată pe fond moderat tumefiat, fluctuant la palpare; 7. zigom atic dr. echimoză violacee-roșietică palidă de circa 5/3 cm, situată pe fond foarte discret tumefiat; 8. cot dr. față posterioară cu prelungire în 1/3 proximală a antebrațului placard excoriat neomogen de circa 10/8 cm acoperit cu cruste hematice; 9. antebraț dr. față postero-internă 1/3 medie placard excoriat neomogen de 6/5 cm format din multiple excoriații liniare orizontale acoperite de cruste hematice. (CITEȘTE ȘI:CE A FĂCUT MARCEL LEPA, CRIMINALUL POLIȚISTULUI DIN TIMIȘ, ÎN CELE DOUĂ ZILE ÎN CARE A FOST CĂUTAT DE SUTE DE POLIȚIȘTI)

În certificatul medico-legal s-a concluzionat că pot avea vechimea din data de 28.02.2015 și pot fi rezultatul lovirii directe cu corp dur leziunile descrise la punctele 2, 3, 6 și 7, iar restul leziunilor pot fi rezultatul lovirii de corpuri dure, necesitând 5-6 zile de îngrijiri medicale, socotite de la data producerii leziunilor, dacă nu survin complicații.

Starea de fapt anterior descrisă reiese din coroborarea declarațiilor persoanei vătămate cu declarațiile martorilor I_______ M_____ A________ și A_____ G______ A________, declarații care sunt susținute de certificatul medico-legal nr. 256/02.03.2015 și procesul-verbal de la fața locului întocmit de organele de poliție”, mai stă scris în rechizitoriu.

Un martor a fugit de frică

Un martor al evenimentului a relatat, la acea dată, ce s-a întâmplat: ”Potrivit declarațiilor martorului I_______ M_____ A________, în noaptea de 28.02.2015/01.03.2015, acesta se afla împreună cu persoana vătămată, cu fratele acesteia I_______ L_____ și cu martorul A_____ M_____-A________ în restaurantul Padeșul din F____, unde au consumat băuturi alcoolice, iar, la un moment dat, persoana vătămată a ieșit afară din restaurant împreună cu fratele ei, urmată de martorul I_______ M_____-A________, după câteva minute ieșind din restaurant și inculpatul, împreună cu alte 7-8 persoane.

Martorul a arătat că inculpatul a început să se certe cu persoana vătămată, aceștia luându-se la bătaie, însă martorul nu a văzut efectiv momentul când inculpatul a lovit-o pe persoana vătămată întrucât, la momentul începerii scandalului, s-a retras în spatele restaurantului, de frică și pentru a nu fi implicat în scandalul celor doi.

Cu toate acestea, martorul a arătat că, după ce inculpatul a intrat din nou în restaurant, a revenit la locul unde avusese loc altercația și a văzut-o pe persoana vătămată căzută la pământ și plină de sânge în zona feței și că și-a dat seama imediat că persoana vătămată a fost lovită de inculpat, dat fiind scandalul dintre cei doi. Același martor a mai declarat că, ulterior, a auzit de la numitul I_______ L_____ că persoana vătămată a fost bătută cu pumnii și picioarele de inculpat. (CITEȘTE AICI: CUM S-A SINUCIS, DE FAPT, MARCEL LEPA. DETALIUL OBSERVAT DE GARDIENI LA FAȚA LOCULUI)

De asemenea, deși martorul A_____ G______ A________ nu a fost de față la momentul la care inculpatul a lovit-o pe persoana vătămată în fața restaurantului Padeșul, totuși, în momentul în care a ieșit din restaurant, acesta a văzut-o pe persoana vătămată în fața restaurantului căzută la pământ și plină de sânge pe față, moment în care l-a văzut și pe inculpat intrând din nou în restaurant.

Același martor a mai arătat și că, la întrebarea acestuia cu privire la cele întâmplate, fratele victimei, numitul I_______ L_____, i-a spus că inculpatul a lovit-o pe persoana vătămată. Martorul A_____ G______ A________ a confirmat și că starea conflictuală dintre inculpat și persoana vătămată s-a iscat în interiorul restaurantului unde inculpatul a refuzat să o mai servească pe victimă cu băuturi alcoolice, dată fiind starea de ebrietate foarte avansată a victimei, iar victima a ripostat, adresând injurii inculpatului și făcând scandal”, continuă rechizitoriul.

Ionel Boldea nu a recunoscut fapta

Ionel Boldea nu a recunoscut, în fața instanței, cele povestite de victimă și de martor. Acesta a spus că ”nu a făcut decât să o ia de braț pe persoana vătămată și să o scoată afară din restaurant”. Instanța a decis astfel, însă: ”apreciază că fapta de lovire săvârșită de inculpat asupra persoanei vătămate este dovedită dincolo de orice dubiu rezonabil, fiind răsturnată prezumția de nevinovăție de care se bucură inculpatul”.

Decizia instanței pentru Ionel Boldea

Instanța l-a găsit vinovat pe Boldea de lovire sau alte violențe, doar că nu l-a trimis la închisoare, ci l-a obligat la plata unei amenzi penale în valoare de 2.400 de lei, precum și a unor daune morale de 1.500 de lei, plus a spitalizării victimei – 2.100 de lei. A avut de achitat și cheltuieli de judecată de 550 de lei. ”În baza art. 396 alin. 2 C .proc.pen. și art. 193 alin. 2 C .pen. cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. a C.pen. și art. 76 alin. 1 C .pen., condamnă pe inculpatul B_____ I____, fiul lui V_____ și M______, născut la data de 22.03.1987, în F____, jud. T____, cetățenia română, studii 10 clase, necăsătorit, ocupația – muncitor fochist /barman , fără antecedente penale, CNP xxxxxxxxxxxxx, posesor al CI ________ nr. xxxxxx, eliberat de SPCLEP F____, domiciliat în F____, ____________________, jud. T____, la pedeapsa de 2.400 lei amendă penală (120 zile-amendă x 20 lei) pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. (NU RATA:ULTIMELE CUVINTE ALE LUI MARCEL LEPA. CE A SPUS, CHIAR ÎNAINTE SĂ SE SINUCIDĂ, CRIMINALUL POLIȚISTULUI DIN TIMIȘ)

În baza art. 66 alin. 1 lit. a și b C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării următoarelor drepturi pe o perioadă de un an: dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.

În temeiul art. 397 alin. 1 C .proc.pen. raportat la art. 19, art. 20 și art. 25 C .proc.pen. și art. 1349, 1357, 1381 și urm. Cod civil, admite în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă I_______ S_____-P_______ și obligă inculpatul B_____ I____ la plata sumei de 1.500 lei cu titlu de daune morale, către partea civilă , respingând în rest pretențiile civile ca neîntemeiate .

În temeiul art. 397 alin. 1 raportat la art. 19, art. 20 și art. 25 C .proc.pen. și art. 1349, 1357, 1381 și urm. C.civ. și art. 320 alin. 1 din Legea nr. 95/2006, republicată, admite acțiunea civilă exercitată de partea civilă S_______ C_____ M________ de Urgență Timișoara și obligă inculpatul B_____ I____ la plata, către partea civilă, a sumei de 2.114,950 lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor de spitalizare pentru persoana vătămată I_______ Sergiu-P_______.

În baza art. 274 alin. 1 C .proc.pen. obligă pe inculpat la plata sumei de 550 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat”, a fost decizia magistraților.

