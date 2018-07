Măcinată de gândurile negre, Oana Zăvoranu a fost la un pas de a-și ucide soțul: ”Mă plimbam cu cuțitul prin casă…”

Oana Zăvoranu a trecut printr-o perioadă extrem de grea! Măcinată de gândurile negre, vedeta a fost la un pas să-și omoare soțul. (Promotiile zilei la monitoare )

Oana Zăvoranu a mărturisit că s-a luptat, de-a lungul timpului, cu gândurile negre care nu-i dădeau pace. Vedeta a fost la un pas să-și omoare soțul din cauza vocilor pe care le auzea. (VEZI ȘI: OANA ZAVORANU, POZATĂ ÎNTR-O POZIȚIE DE INFARCT ÎN TIMP CE STĂ LA PLAJĂ ÎN COSTUM DE BAIE. DETALIILE SURPRINZĂTOARE DE PE POSTERIOR)

„Am avut un derapaj și mi-am indus că sunt fata lui Lucifer că nu mă înțelegea nici mama, nimeni. Am dat toate icoanele, pe stilul lui Lucifer, fiul izgonit. Casa mea era neagră. Mi-a fost greu, eu trăiam în acea întunecime, am făcut pactul cu Diavolul, mi-am scris numele cu sânge, am crezut că m-a abandonat Dumnezeu. M-am dus de urgență la spital că îmi era rău. M-a bufnit plânsul în timp ce mă îmbrăcau. Când mă băgau în ambulanță am zis Doamne, iartă-mă pentru ce am făcut. Am promis că schimb toată casa. Eram satanistă, nu făceam sacrificii de animale pentru că sunt iubitoare. M-am autodistrus, știu ce înseamnă să auzi voci. Era să îl omor pe Alex, m-am uitat pe camerele de supraveghere, mă plimbam cu cuțitul prin casă, nu știam ce e cu mine. Eram o persoană posedată, a doua zi nu îmi aduceam aminte nimic. Moartea lui Marty m-a devastat.”, a mai spus Oana Zăvoranu la Răi Da Buni.

Oana Zăvoranu și-a adus motanul împăiat la TV

Marea dragoste a Oanei Zăvoranu rămâne, pe veci, motanul ei Marty. Iar acum bruneta a făcut un gest șocant pentru fanii ei: și-a adus animalul împăiat la TV.Oana Zăvoranu a fost devastată atunci când şi-a găsit motanul fără suflare. Vedeta a povestit că a suferit un adevărat şoc după 18 ani în care pisoiul i-a fost un adevărat prieten. Ea nu a putut trece peste moartea lui Marty, căruia îi făcuse cont de socializare şi îl trata regeşte. Așa că l-a îngropat iniţial în cimitirul Eternitatea, dar apoi a decis să meargă la Muzeul Antipa şi să-l împăieze. (CITEȘTE ȘI: OANA ZĂVORANU, DATĂ ÎN JUDECATĂ PENTRU CĂ ȘI-A ABANDONAT BUNICA! E ACUZATĂ CĂ…)

„Am limba craniul, conservate în formol. Inima lui Marty este conservată într-o ceară specială și poate ține 100 de ani. Și taxidermistului i s-a părut ciudat, dar a spus că o dragoste ca între mine și Marty este deosebită. A fost alături de mine 18 ani.”, a spus Oana Zăvoranu, la Răi Da Buni. (Reduceri mari la jocuri PC )