Mădălin Ionescu trage, grav, chiulul! Echipa de producție e la picioarele lui, așa că prezentatorul fentează Antena Stars! S-a dat bolnav, dar a făcut party acasă, cu live

CANCAN.RO a aflat toate detaliile din spatele internării lui Mădălin Ionescu, după ce v-am dezvăluit că acesta ar suferi de pneumonie! Se pare că marea internare ar fi doar un pretext pentru ca prezentatorul să tragă chiulul de la emisiunea de pe Antena Stars! Sursele l-au prins cu minciuna, iar povestea este mai ceva decât un film de comedie! Șefii din Antenă o vor lua razna… din nou!

Ieri, CANCAN.RO vă arăta că Mădălin Ionescu s-a internat pe motiv că ar suferi de pneumonie, lucru care ar fi motivat absența lui din emisiunea de pe Antena Stars. Producătorii s-au organizat rapid și au chemat-o pe Natalia Mateuț în locul lui Mădălin, însă doar pentru câteva zile. Ulterior, șatena și-a luat concediu și a plecat în vacanță în afară țării, așa că șefii au venit cu o altă soluție: Adina Halas și un reporter din echipa lor pe post de prezentatori până când Mădălin își revine!

„Prieteni, din păcate, timp de câteva zile nu voi putea prezenta emisiunea, din motive obiective. În doar patru zile de la debutul simptomelor, adică de vineri până aseara am ajuns să fac pneumonie. Nu e o formă gravă de pneumonie, cu toate astea, ținând cont de e am trăit în Covid, am avut un grad de afectare destul de mare prima oară când am făcut Covid, nu mă simt foarte confortabil, și sper ca antibioticul pe care mi l-au recomandat medicii de la Matei Balș să fie eficient”, a explicat Mădălin Ionescu, în mediul online.

Surpriza abia acum vine, însă! CANCAN.RO a aflat cum și-a păcălit Mădălin Ionescu întreaga echipă! Mai ceva decât pe copiii mici! Să vă povestim! 😂

(CITEȘTE ȘI: Adevăratul motiv pentru care Mădălin Ionescu renunțase la televiziune: ”Am fost forțat de împrejurări”)

N-a venit la emisiune, dar a făcut live de la party

Inițial, Mădălin a dat de veste în toată redacția că nu se simte deloc bine fizic, așa că nu poate veni la emisiune. Total de înțeles până acum. Șefii au fost îngăduitori, au adus-o pe Natalia în locul lui, iar toată lumea părea să fie împăcată. Faza amuzantă este că, la câteva ore distanță după ce s-a ”învoit” de la emisiune, Mădălin Ionescu ar fi făcut un live pe rețelele de socializare în care dădea ditamai petrecerea chiar la el acasă. Așadar, pare-se, simptomele îi dispăruseră rapid, chiar dacă la emisiune nu s-a prezentat.

Zilele au trecut, Mădălin n-a apărut! Cel puțin, nu la emisiune, căci sursele CANCAN.RO susțin că l-au văzut pe prezentatorul jucăuș la… târgul de Crăciun! 😂

În timp ce echipa îi plângea de milă și încerca să găsească soluții pentru a-l înlocui pe marele prezentator, acesta bea ciocolată caldă și se bucura de luminițele de Crăciun, fără niciun stres.

După ce ar fi aflat că planul său de a trage chiulul este pe cale să fie divulgat, căci colegii s-au prins de minciunica lui, Mădălin a scos artileria grea! Probabil ca să nu fie dat afară pentru că ar fi inventat toată povestea cu pneumonia în timp ce el dădea party-uri și se plimba pe la târguri, prezentatorul s-a dus să se interneze pe bune! A postat apoi și poze din spital, evident.

Acum, nu vrem să fim chiar atâââât de cârcotași, probabil că vedeta chiar are anumite simptome dacă este, într-adevăr, pe patul de spital. Cert este că a ajuns acolo abia după vreo săptămână de absentat de la emisiune, după ce a organizat petreceri acasă și s-a plimbat prin Capitală.

Probabil Mădălin a vrut să intre în vacanța de sărbători mai repede decât restul colegilor, dar oare nu-i e teamă că Moș Crăciun o să vină cu mâna goală dacă-l prinde cu minciunica?! 😂😂😂

Ceea ce ne dă cu virgulă este de ce șefii din Antenă îi permit să absenteze atât de mult, în condițiile în care toate informațiile de mai sus ar fi ajuns și la urechile lor. Ne întrebăm cât îl vor mai ține ”în brațe” pe soțul Cristinei Șișcanu dacă acestuia nu prea-i mai arde de muncă la Antena Stars, însă… CANCAN.RO rămâne cu ochii pe el și vă ține a curent!

(VEZI ȘI: Cristina Șișcanu, umilită de fani după ce a ieșit la luminițe! „Doamne, cred că nu este normală la cap”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.