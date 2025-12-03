Mădălina Ghenea, apariție interzisă în Qatar! Cum i-a răvășit pe arabi

Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabii din Qatar. Fotomodelul internațional și-a făcut prezența la cursa de Formula 1 de la Marele Premiu al Qatarului, ocazie prin care a reușit să atragă toate privirile cu ținuta sa.

Îmbrăcată într-o ținută decentă, dar sexy, însă nu suficient de decentă pentru standardele și cerințele impuse femeilor din Qatar, Mădălina Ghenea a reușit să facă senzație printre bărbații prezenți la cursa de Formula 1 de la Marele Premiu al Qatarului.

Mădălina Ghenea, apariție sexy în Qatar

Mădălina Ghenea a fost îmbrăcată – din cap până în picioare – într-o ținută din piele neagră, o bustieră (aproape transparent), dres din plasă, cizme cu toc cui, până peste genunchi, imagine care i-a eclipsat (la propriu) pe bărbații arabi prezenți la cursa de Formula 1. Într-o postare pe social media, actrița le-a spus prietenilor virtuali că prezența sa la cursa de Formula 1 din Qatar se datorează împlinirii a 8 ani de prietenie dintre ea și cea mai bună prietenă a ei.

„Suntem în sfârșit aici. Mulțumesc, Qatar. Sunt foarte fericită. Am vrut foarte mult să o iau cu mine (n.r. pe prietena sa) , ca să sărbătorim opt ani de prietenie, la Formula 1. Este ultima noastră excursie din acest an și o sărbătorim într-un stil mare”, a afirmat Mădălina Ghenea, în timp ce ciocnea un pahar de șampanie cu prietena sa.

