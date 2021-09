Mădălina Pamfile a dispărut o perioadă din showbiz, dar acum a revenit în prim-plan! Fosta asistentă TV se numără printre cele nouă concurente de la „Bravo, ai stil! Celebrities”, emisiune care a avut premiera miercuri, 8 septembrie, la Kanal D, cu cel de-al șaptelea sezon. Ceea ce nu multă lume știe despre Mădălina este faptul că, în absența luminii reflectoarelor, s-a concentrat foarte mult pe viața de familie și l-a ajutat pe soțul său în afaceri.

CANCAN.RO are detalii exclusive despre Mădălina Pamfile, una dintre concurentele „Bravo, ai stil! Celebrities” din acest sezon. Bruneta a stat departe de ochii curioșilor, dar noi am aflat cu ce anume se ocupă acum și ce are de gând să facă, pe viitor, la nivel de proiecte.

Mădălina Pamfile ne-a povestit, în exclusivitate, că urmează să-și deschidă un salon de tratamente corporale, pentru care scoate din buzunar nici mai mult, nici mai puțin de 100.000 de euro. De asemenea, bruneta a declarat că asta nu e tot, căci îl ajută și pe soțul său în afaceri.

„Îmi doresc să îmi deschid un salon de tratamente corporale. Acum mă ocup de câteva dintre afacerile soțului meu, pe partea de contabilitate, dar nu e ceva în care să decid eu, să mă ocup numai eu. Vreau mulțumirea sufletească, vreau să știu că merge ceva făcut de mine. Acest salon va fi ca un al treilea copil al meu, pe care îl voi ajuta să crească.

Spațiul în care va fi salonul este al meu, acum îl renovez și cu siguranță aparatele pe care le voi cumpăra vor costa mult, peste 100.000 de euro. Va fi o investiție foarte mare, cu siguranță. Numai în designul interior am investit zeci de mii de euro”, a spus Mădălina Pamfile, pentru CANCAN.RO.

Fosta asistentă TV, poveste tristă de viață

Mădălina Pamfile are, acum, o viață la care multe femei visează, dar în spatele ei se află ani buni de lacrimi și supărări, căci fosta asistentă TV are o poveste foarte tristă. Ea a fost părăsită de părinţii naturali şi înfiată când avea doar trei ani. La şapte ani, bruneta a aflat despre adopţie. La 13 ani, Mădălina a fost violată, iar, cinci ani mai târziu, a primit şansa de a se angaja în televiziune, fiind pentru scurt timp asistenta lui Dan Capatos.

În prezent, Mădălina Pamfile este căsătorită cu un milionar albanez și este mămica a două fetițe, pe nume Sophia și Samira. La un moment dat, în presă, Mădălina a declarat că soțul ei nu este persoană publică și nici nu-și dorește mediatizare, motiv pentru care bruneta nu se afișează presa des cu bărbatul în social media.

A divorțat în 2017 și s-a retras din televiziune

Mădălina Pamfile a divorțat de timișoreanul Alin Bruno în octombrie 2017. Cei doi au stat împreună timp de doi ani, dar, în momentul despărțirii, Mădălina era deja gravidă cu alt bărbat. Alin Bruno este un afacerist și a fost împreună și cu Nicoleta Dragne, fosta ispită de la „Insula Iubirii”. Cei doi au împreună un băiețel, însă nu mai formează un cuplu de dinainte de botezul micuțului.

De când a devenit mamă, viața Mădălinei Pamfile pare că s-a schimbat total. Fosta asistentă TV s-a retras din lumina reflectoarelor și își dedică timpul familiei. Bruneta a fost destul de rezervată în ceea ce privește identitatea partenerului său. O sursă apropiată celor doi a povestit, însă, în presă, despre bărbatul care a făcut-o mămică pentru a doua oară.

„Tipul, din ce știu eu, este albanez. E putred de bogat, sigur e multimilionar. Normal, e foarte discret, nu știu din ce a făcut banii respectivi, dar i-am văzut chiar eu iahtul din Ibiza. Și, când zic iaht, știu ce zic, nu e vreo bărcuță, e un vas în toată regula, a costat pe undeva la șapte milioane de euro”, a povestit unul dintre cunoscuții celor doi, acum ceva timp.