Magda Axinte, dezvăluiri în cadrul podcastului Altceva cu Adrian Artene: ”Creierul nostru nu face diferența între imaginație și realitate”

Cum ne pot schimba ritualurile zilnice comportamentele și care ar fi cele mai potrivite rutine pentru a vedea schimbări mari în viața de zi cu zi sunt temele abordate în cadrul celei mai noi ediții ale podcastului Altceva moderat de jurnalistul Adrian Artene, difuzată sâmbătă pe 29 iunie. Alături de psihoterapeuta și realizatoarea TV Magda Axinte, aflăm răspunsul acestor întrebări.

O nouă ediție din cadrul podcastului Altceva a avut loc sâmbătă, 29 iunie, pe canalul oficial de Youtube Altceva- cu Adrian Artene, iar printre temele abordate în cadrul discuției se numără și importanța ritualurilor zilnice care ne pot transforma radical viața.

”Ritualurile pot fi instrumente pentru a schimba comportamente? Care ar fi cele ma eficiente ritualuri?” sunt întrebările cu care debutează discuția dintre jurnalistul Adrian Artene și psihoterapeuta și realizatoarea TV Magda Axinte.

”Pot fi eficiente în momentul în care conștientizăm că suntem mai mult decât un corp. Rugăciunea este o metodă extraordinară, la îndemâna noastră, tehnicile de respirație, meditația”, răspunde Magda Axinte.

”Creierul nostru nu face diferența între imaginație și realitate”

Cum exemplul personal este cea mai puternică lecție, psihoterapeuta relatează care este ritualul său preferat dintre cele enumerate mai sus.

”Eu am practicat foarte mult meditația, pentru că, în momentul în care știm că al nostru creier nu face diferența între imaginație și realitate, noi ne putem imagina viața pe care o vrem să o trăim sau evenimentele pe care ni le dorim în viață. Noi le putem visa”, adaugă invitata jurnalistului Adrian Artene.

Tot în cadrul podcastului Altceva moderat de jurnalistul Adrian Artene, Magda Axinte ne explică în detaliu cât ar trebui să ne implicăm în propriul destin și cât ar trebui să lăsăm la voia instanței divine. Există un echilibru între cele două, așa că nu trebuie să forțăm lucrurile peste limită, ci doar să lansăm intenția, iar instanța superioară va decide dacă este bine sau nu pentru noi.

”Eu mi-am dorit să vin la acest podcast și am visat în lucrul cu mine, dar am zis: dacă este să fie, atunci eu predau acest proiect. Eu am făcut un proiect și l-am predat instanței superioare să îl aplice dacă consideră că este benefic pentru mine și pentru drumul meu în viață, pentru că noi ne încăpățânăm că așa trebuie”, explică psihoterapeuta.

