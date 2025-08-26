Mai mare rușinea! Ce salariu au cameristele din Spania, de fapt: „Ne-au hărțuit”

Vacanțele în Spania par din exterior o poveste frumoasă. Plaje spectaculoase, hoteluri luxoase, turiști din toată lumea și o atmosferă de vacanță continuă. Însă, în spatele ușilor închise, realitatea este departe de imaginea idilică din pliantele agențiilor de turism. O femeie cu ani de experiență în industria hotelieră a dezvăluit fața nevăzută a turismului spaniol. Ce salariu au cameristele din Spania, de fapt?

Spania este una dintre cele mai populare destinații turistice din lume, cu milioane de vizitatori anual. Dar în spatele cortinei strălucitoare, mii de femei lucrează ore în șir pentru a menține imaginea perfectă a hotelurilor. Iar recompensa? Mult sub așteptări. Deși industria aduce miliarde în economia țării, cei care muncesc cel mai mult par să fie și cei mai neglijați.

Ce salariu au cameristele din Spania, de fapt

Vania Arana, o femeie originară din Trujillo, Peru, este una dintre vocile care s-au ridicat împotriva abuzurilor din sistem. Stabilită în Spania de aproape 30 de ani, aceasta a lucrat în mai multe domenii, de la îngrijire la curățenie, iar în cele din urmă a ajuns cameristă într-un hotel din Andorra.

Într-un interviu acordat televiziunii La Sexta, Vania Arana a scos la iveală adevărul dur despre condițiile de muncă și salariile extrem de mici din industria ospitalității spaniole. Potrivit acesteia, o cameristă primește între 1 și 1,50 euro pentru fiecare cameră curățată. Având în vedere că unele femei pregătesc chiar și 29–30 de camere pe zi, câștigul zilnic abia ajunge la 30–40 de euro. Lunar, salariul nu depășește, în multe cazuri, 820 de euro.

„Am curățat 30 de camere, fără pauze, fără mâncare, fără băuturi. Ne-au hărțuit. Voiau să ne retragem din cauza epuizării”, a povestit Vania Arana, amintind experiențele trăite în timpul angajării la un lanț hotelier din Barcelona.

Astăzi, Vania Arana este președinta organizației Las Kellys Cataluña, un sindicat care apără drepturile femeilor din sectorul hotelier. Ea susține că munca acestor angajate este „invizibilă” și „pedepsită”, deși ele sunt pilonul pe care se sprijină întreaga industrie turistică.

Mai grav este că 95,9% dintre cameriste suferă de probleme fizice sau psihologice, provocate de munca intensă, programul haotic și lipsa protecției reale.

„Aceste cifre demonstrează clar că piața muncii pentru cameriste pedepsește și distruge femeile care dau totul pentru a menține strălucirea turismului spaniol, în timp ce drepturile lor sunt erodate”, a mai adăugat Vania Arana.

