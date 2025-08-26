Trupurile neînsuflețite a doi români au fost găsite într-o groapă de gunoi din Spania! Care este principala ipoteză a polițiștilor

Anchetă de amploare în Zaragoza, Spania, după ce două cadavre au fost descoperite, în condiții suspecte, într-o groapă de gunoi a orașului. La o distanță de doar două săptămâni, autoritățile spaniole au găsit trupurile a doi bărbați, iar cel puțin unul dintre ei este confirmat ca fiind cetățean român. Suspiciunile sunt mari, iar ipoteza unei duble crime este tot mai vehiculată.

Totul a început la sfârșitul lunii aprilie, când un angajat al centrului de tratare a deșeurilor a alertat poliția după ce a descoperit un trup neînsuflețit printre grămezile de gunoi. La 13 zile distanță, o altă descoperire macabră avea să fie făcută, de data aceasta chiar pe banda de sortare a deșeurilor.

Trupurile neînsuflețite a doi români au fost găsite într-o groapă de gunoi din Spania

Potrivit presei din Peninsula Iberică, primul cadavru avea o haină trasă peste cap și hainele rupte, semn că ar fi fost bătut crunt înainte de a fi abandonat printre gunoaie. Cel de-al doilea trup, găsit pe rampa de sortare, prezenta urme de violență extremă – bărbatul era, potrivit anchetatorilor, desfigurat din cauza loviturilor.

Identitatea uneia dintre victime a fost deja confirmată oficial de autoritățile spaniole: este vorba despre un român în vârstă de 45 de ani, pe nume Cătălin. Poliția a autorizat deja repatrierea trupului său în România, unde va fi înmormântat. În ceea ce privește a doua victimă, deși identificarea oficială nu a fost anunțată, presa locală scrie că ar fi tot un cetățean român.

Investigatorii iau în calcul varianta unui conflict violent care s-a încheiat cu moartea ambilor bărbați. Presa iberică vehiculează chiar ipoteza unui posibil război între grupări infracționale periculoase, implicate în traficul de droguri sau alte activități ilegale. Totuși, oficial, nu a fost exclusă nicio variantă – de la o posibilă dispută personală, până la un scenariu de crimă organizată.

Cert este până acum că moartea ambelor victime a fost una violentă. Confirmarea vine și din partea Institutului de Medicină Legală din Aragon, care analizează în continuare detaliile necropsiilor.

Este de menționat că nu este pentru prima dată când groapa de gunoi din Zaragoza devine scena unor tragedii. În 2015 și 2016, în același loc au fost găsite corpurile a doi bebeluși – cazuri care, până astăzi, nu au fost elucidate.

