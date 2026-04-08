Maica Maria de la Mânăstirea Hurezi ne arată cum să pregătim chifle de linte pufoase și moi în Miercurea Mare

În Săptămâna Mare, perioada de curățare profundă, atât sufletească, cât și trupească, alimentația capătă un rol important. Preparatele simple, naturale și hrănitoare susțin organismul și aduc echilibru.

Maica Maria de la Mănăstirea Hurezi propune pentru Miercurea Mare o rețetă de chifle din linte și tărâțe de psyllium, o alternativă sănătoasă la pâinea clasică, bogată în proteine și fibre, potrivită pentru întreaga familie înainte de Sărbătorile Pascale.

Cum pregătim chifle de linte pufoase și moi

Această rețetă aduce în farfurie simplitatea și echilibrul bucătăriei monahale. Lintea oferă consistență și proteine vegetale, în timp ce tărâțele de psyllium contribuie la o textură apropiată de cea a pâinii, fără a fi nevoie de făină sau drojdie.

Preparatul este potrivit în perioada postului, când organismul are nevoie de susținere și regenerare, dar și în orice moment în care se dorește o alimentație mai curată și mai echilibrată.

Ingrediente pentru chifle din linte

400 g linte

1 linguriță bicarbonat de sodiu

1 linguriță sare

200 ml apă rece

130 g tărâțe de psyllium

zeama de la jumătate de lămâie

1–2 linguri ulei de măsline

Cum se prepară chiflele din linte

Pregătirea lintei

Spală bine lintea și las-o la înmuiat în apă timp de 8–12 ore, ideal peste noapte. După acest interval, scurge complet apa pentru a pregăti baza aluatului.

Obținerea aluatului

Pune lintea hidratată într-un blender și adaugă apa rece împreună cu zeama de lămâie. Mixează până obții o pastă fină, cu o consistență asemănătoare unui aluat gros.

Amestecarea ingredientelor

În pasta obținută adaugă bicarbonatul de sodiu, sarea, tărâțele de psyllium și uleiul de măsline. Amestecă bine până când compoziția devine legată și ușor elastică. Psyllium-ul va absorbi lichidul și va oferi acea consistență specifică pâinii.

Modelarea chiflelor

Lasă aluatul câteva minute să se îngroașe, apoi modelează chifle sau o pâine, în funcție de preferință. Așază-le într-o tavă tapetată cu hârtie de copt.

Coacerea

Preîncălzește cuptorul la 180°C și coace timp de 40–50 de minute, până când chiflele devin rumene și ferme la atingere.

Răcirea

După coacere, lasă-le să se răcească complet înainte de a le tăia. În acest timp, textura se stabilizează și devine mai plăcută.

Sfaturi pentru un rezultat perfect

Dacă aluatul este prea dens, se poate adăuga puțină apă pentru a-l ajusta. Dacă este prea moale, tărâțele de psyllium vor ajuta la legare. Pentru un plus de gust și textură, se pot adăuga semințe de susan, in sau dovleac.

O lecție de simplitate și echilibru

Această pâine de post este un exercițiu de echilibru și grijă față de sine. Așa cum în această perioadă ne curățăm trupul prin alegeri alimentare mai conștiente, suntem chemați să ne curățăm și sufletul.

Schimonahia Siluana Vlad ni se adresează blând cu un sfat cald:

„Învățând tu să ierți pe cei ce te-au rănit, vei primi și tu iertarea pe care ți-o dăruiește Dumnezeu.”

