Mama băiețelului din Dâmbovița, ucis de câinele familiei, face primele declarații după tragedie: ”Vreau să dau toți câinii, nu le mai dau să mănânce!”

Scene cutremurătoare s-au petrecut luni în Dâmbovița. Un băiețel a fost ucis chiar de câinele din gospodărie. Micuțul a mers în grădina unde se afla animalul lăsat liber și acesta l-a atacat. Patrupedul i-a provocat o rană în zona gâtului, care i-a fost fatală copilului. Iar, acum, mama micuțului face primele declarații după incidentul șocant.

Nenorocirea care a cutremurat întreaga comunitate s-a petrecut în localitatea Conțești, din județul Dâmbovița. Din primele date, se pare că băiețelul în vârstă de doar șase ani, în timp ce se afla în grădina locuinței, ar fi fost mușcat în zona gâtului de un câine al familiei care nu era legat.

În urma leziunilor, micuțul a murit. În ciuda eforturilor depuse de medicii care au ajuns la fața locului, aceștia nu au mai putut face nimic ca să-i salveze viața. Familia băiețelului este în stare de șoc. Se pare că animalul este un câine de rasă ciobănesc caucazian.

Aceștia susțin că au avut dintotdeauna câini periculoși, ciobănești caucazieni sau mastiffi tibetani, dar pe niciunul dintre ei nu l-a înregistrat la poliție, așa cum ar fi trebuit. Rudele băiețelului spun că niciodată animalele n-au atacat pe cineva din familie.

”Am 18 câini, sunt doi ciobăneşti caucazian, în vârstă de un an. Încă de la început, copilul a luat contact cu aceştia doi. Mai am un Malinois şi doi tibetani. Restul sunt foarte mici. Tot timpul am avut câini. Vreau să îi dau, nu vreau să îi mai văd. Eu, una, nu o să le mai dau să mănânce”, a mărturisit mama copilului la Pro TV.

Trupul neînsuflețit al micuțului a fost preluat de Serviciul de Medicină Legală Dâmbovița în vederea efectuării necropsiei. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, urmând a se stabili cu exactitate toate împrejurările evenimentului. Activitatea de cercetare penală se efectuează sub coordonarea și supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari.

Asistenții sociali de la Primăria Conțești vor merge acasă la familia copilului decedat, pentru a verifica dacă fratele lui, un băiețel de 4 ani, este în siguranță.