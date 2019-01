Mama Ioanei Condea, înjurată de o polițistă la câteva ore după anunțul morții: „Țăranca dracului”

Au trecut doar câteva ore de la moartea Ioanei Condea, iar nefericirea familiei este, pur și simplu, călcată în picioare de o polițistă din Ploiești. Aceasta lucrează la Biroul de Poliţie din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, fiind concitadină – iată – cu Ioana Condea. Și nu este exclus ca polițista Alina să cunoască, de mai multă vreme, familia Ioanei.

Într-o postare absolut șocantă de pe pagina de facebook a Grazielei Condea, mama Ioanei, polițista Alina vituperează după ce mama Ioanei a dat ”share” unei postări în care se solicita sprijin material pentru repatrierea trupului Ioanei Condea.

Polițista Alina se declară împotriva unui astfel de demers, considerând că banii ar trebui să fie donați de către prietena Alinei, cea care a ”dus-o la prostituție”.

”… să-i dea colega ei care a dus o la prostituție cât desăre maica sa ne doare undeva. când au dat oamenii cu suflet bani pentru ea in loc sa stea in germania si a facut renovari in casa si a zis ca pentru davidut. taranca dracului plange la televizor. de ce ai lasat copilul sa plece de ce nu ai trimis o la munca. MMMMMMMAAAAAAAAARRRRRRSSSSS imputito” (n.r. – am redat exact mesajul, așa cum a fost postat de polițista Alina).

”Ești o javră de femeie!”

Bineînțeles, a existat imediat și o reacție adversă. Gabriela o apostrofează pe Alina și îi transmite că nu are căderea de a judeca pe cineva.

”Alina esti o javra de femeie cine esti tu faaa prostituatoooo uoooo sa judeci tuuu esti in stare dar tu ce face-ai cu banii dadeai la pl….macar femeia a facut ceva ptr.nepot stii ceva ai un caracter f.infect si vb fff urat sigur esti bolnava tarfa penala iti doresc unul ca Robert tanase ala sa infunde puscaria pe viata …esti un gandac de bucatarie tarfo penala …a dreacu judeci tuuu pe copil cui il lasa ???uooooooo”

Răspunzând mesajului, Alina declară că este… polițistă și ”nu fac bani ca voi” (n.r. – referindu-se, evident, la prostituție). Ulterior, Vasilica i-a transmis că ”dacă esti cadru de politie nu asa se vorbeste”.

