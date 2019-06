Mama lui Catrinel Sandu, apel disperat pentru soțul bolnav: “El este cel care are mare nevoie de voi”

Familia lui Catrinel Sandu trece prin momente grele. Tatăl vedetei a fost operat de urgență după ce a fost găsit inconștient în casă, ca urmare a unui atac cerebral. Ulterior, medicii l-au trezit din comă indusă, însă veștile nu au fost deloc bune. Nicu Sandu a rămas paralizat!

Pe pagina sa de Facebook, mama lui Catrinel Sandua postat un mesaj emoționant. Aceasta i-a rugat pe toți cei care au fost ajutați de către soțul ei grav bolnav să se roage pentru el, pentru a se vindeca.

„Vă rog frumos pe cei care de-a lungul timpului ați fost ajutați în problemele voastre de Nicu Sandu, să-l rugați pe bunul Dumnezeu să-l ajute să se ridice de pe patul de boală. Acum el este cel care are mare nevoie de voi. Vă mulțumesc din suflet!”a scris Mia Sandu, pe Facebook.

Tatăl lui Catrinel Sandu, operat de urgență

La rândul ei, Catrinel Sandu a făcut un apel disperat către prietenii săi virtuali. Ea nu a spus nimic despre diagnosticul sau boala cu care se luptă părintele său, Nicu Sandu însă a rugat pe toată lumea să se roage pentru tatăl ei.

“Nu am scris niciodată astfel de mesaj, dar am citit şi m-am rugat când am văzut la alţi prieteni pe pagină. Am nevoie, de fapt, tatăl meu, Nicu Sandu, are nevoie de toate gândurile şi rugăciunile voastre. În câteva ore întră într-o operaţie foarte grea la Spitalul Colentina.Vă rog să ne rugăm să fie totul bine. Doamne ajută” este mesajul scris de Catrinel Sandu pe reţelele de socializare.

“❤️🙏🏻❤️🙏🏻❤️ Doamne ajută!!! Love u (n.r.: Te iubesc)!!! @catisandu”/“🙏 Bunul Dumnezeu îl va ajuta să treacă cu bine peste toate încercările! Ne rugăm pentru dânsul! Amin! ❤️”/ “Sănătate multă 🙏🙏🙏🙏 Doamne ajută🙏🙏” sunt trei dintre comentariile lăsate de cei care o iubesc și o apreciază pe vedetă.