Mama lui Mario Iorgulescu a făcut preinfarct după ce fiul său a intrat în live cu Fulgy. Dezvăluiri de ultimă oră!

Mario Iorgulescu continuă seria dezvăluirilor uluitoare în emisiunea Dan Capatos Show. Chiar în aceste momente, live, fiul lui Gino Iorgulescu vorbește și face declarații incendiare despre cazul Dani Vicol. Tânărul a vorbit despre cât de afectată este mama lui de aparițiile lui din online. Sănătatea Gabrielei Iorgulescu este pusă în pericol!

Gabriela Iorgulescu este pusă la pământ de declarațiile și aparițiile fiului ei. În ciuda acestui lucru, Mario Iorgulescu continuă să dezbată subiectul Dani Vicol și face mărturisiri uluitoare în cadrul emisiunii Dan Capatos Show.

Mama lui Mario Iorgulescu a făcut preinfarct

Mario Iorgulescu continuă să uimească publicul din România, iar prezența lui este din ce în ce mai des întâlnită pe rețelele de socializare. Aparițiile lui alături de Fulgy au afectat-o extrem de grav pe Gabriela Iorgulescu. Potrivit declarațiilor sale din emisiunea Dan Capatos Show, soția lui Gino Iorgulescu a făcut un preinfarct în momentele în care a văzut ce face fiul ei în online.

„Mama a făcut preinfarct când am vorbit cu Fulgy pe live.”, a spus Mario Iorgulescu.

Gabriela Iorgulescu, despre fiul ei: „Este foarte gravă situația”

Atunci când Mario Iorgulescu a ieșit pentru prima dată în față și a vorbit pentru CANCAN.RO, după ani de zile în care a stat ascuns, Gabriela Iorgulescu a oferit primele declarații în exclusivitate despre starea fiului ei. Din reacția pe care am obținut-o de la soția lui Gino Iorgulescu se vedea clar faptul că aceasta era foarte afectată de ceea ce se întâmplă. De la acel moment și până în prezent au trecut multe zile în care Mario Iorgulescu a continuat să facă dezvăluiri șocante despre viața lui, iar acest lucru și-a pus amprenta asupra stării de sănătate a mamei lui.

„E un băiat bolnav, cu acte, nu avea voie să dea interviu. Mai mult ce pot să spun? Orice om normal la cap nu ar crede ce a putut el să debiteze. Îmi pare rău pentru el, este foarte gravă situația”, ne-a spus Gabriela Iorgulescu la acel moment.

