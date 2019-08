Mama Luizei :“Îi plătesc în continuare abonamentul la telefon”

Părinții Luizei Melencu, adolescenta de 18 ani care a dispărut în urmă cu patru luni în Caracal, nu și-au pierdut nicio clipă speranța. Mama tinerei a făcut mărturii sfâșietoare, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA. (CITEȘTE ȘI: AM DESCOPERIT UN BUNCĂR ANTI-ATOMIC UNDE GHEORGHE DINCĂ AR FI PUTUT ASCUNDE CADAVRELE!)

Monica Melencu, mama primei fete dispărute din Caracal, Luiza, a dezvăluit că, în ziua dispariției, adolescenta a mers pentru prima data neînsoțită la ocazie.

”A fost pentru prima dată când a mers neînsoțită. Tot timpul o însoțea cineva. Noi pe timp de iarnă eram plecați din țară, dar o ducea mama. Mereu era însoțită de cineva. O singură dată a mers singură la ocazie și i-a fost fatal. Nu ne-am așteptat la una ca asta. A fost o zi fără noroc. S-a întâmplat să fie singură și probabil și el s-a aflat prin preajmă”, a declarat Monica Melencu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

“Telefonul i-a sunat timp de cinci ore“

Părinții adolescentei de 18 ani și-au pierdut însă speranța. De când fiica lor a dispărut, mama tinerei a încercat în nenumărate rânduri să o apeleze. Mai mult decât atât, mama Luizei a continuat să plătească abonamentul la telefon.

”Ultimul apel a fost la ora 11.30. Tatăl meu a observat că nu a ajuns acasă și m-a sunat pe mine. Telefonul i-a sunat timp de cinci ore, iar după asta cred că a fost aruncat și ea nu a mai răspuns la telefon. Telefonul a sunat, dar ea nu răspundea. În tot acest timp am sunat, dar nu răspunde. I-am plătit și abonamentul telefonului. Îl plătesc în continuare abonamentul la telefon. E pe numele meu și am fost nevoită să fac asta. Cu toate că telefonul nu mai este, eu l-am plătit”, ne-a mai mărturisit mama Luizei.

Bunicul Luizei Melencu e convins că monstrul din Caracal a aruncat-o pe fată în mâinile proxeneților

Inițial, bunicul Luizei Melencu a crezut că frumoasa lui nepoată a fost răpită și ucisă pentru trafic de organe însă acum e convins că monstrul din Caracal a aruncat-o, de fapt, în mâinile proxeneților.

“De la început am crezut că este cu totul altceva, pe cuvânul meu de om, nu vă mint, am crezut că e cu totul altceva. Om nu pot să-l numesc. E cu totul altceva, trafic de ființe umane, alții sunt vinovați, el e scos în față. Ne dorim… (n.r.: să fie în viață Luiza), ne rugăm la Dumnezeu. Omul e capabil de orice, omul e cel mai josnic. Unii dintre noi… rușine să le fie, nu le mai umple Dumnezeu buzunarele cu bani… blestemați să fie! Ce simt eu… Luiza și Alexandra, două fete minunate, ce or fi avut cu ele ordinarii ăștia…”, a declarat bunicul Luizei Melencu în cadrul unei emisiuni.

A dispărut în aprilie!

Luiza Mihaela Melencu, de 18 ani, a dispărut de acasă pe data de 14 aprilie, în drum spre Caracal, unde avea de rezolvat probleme personale. Ulterior, bunicul fetei a fost sunat de persoane necunoscute care i-au spus că fata ar fi plecat în Elveția.

