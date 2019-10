Mama Luizei Melencu, dezvăluiri uluitoare: ”Dădeam șpagă să ies cu Luiza din țară”

Mama Luizei Melencu a făcut dezvăluiri uluitoare. Monica Melencu a mărturisit că dădea șpagă vameșilor pentru a ieși cu fiica ei din țară, fără să deţină procura prin care tatăl tinerei îşi dădea acceptul.

”Eu am trecut cu Luiza, am dat 70 euro. Nu eram împreună cu soţul, el rămăsese în Italia. Am vrut să merg cu Luiza în vacanţă, am băgat 70 de euro în buletin, a închis ochii şi am putut să trec cu Luiza. Inclusiv anul trecut.

De 6 ani o aduc pe Luiza aşa, în Italia. A venit şi singură, fără părinţi, a trecut doar cu șoferul. Am vorbit cu el, mi-a luat 100 de euro drumul și 70 în buletin. De atâţia ani o aduc așa în vacanță, în Italia”, a spus Monica Melencu la Antena 3.

Gheorghe Dincă, principalul suspect în cazul crimelor de la Caracal, a fost analizat de doi experți de la FBI la Jilava, unde acesta este arestat preventiv. Aceștia au stat de vorba cu Gheorghe Dincă față în față, iar înainte au vizionat toate imaginile pe care procurorii DIICOT le aveau cu acesta, inclusiv imaginile cu reconstituirea celor două presupuse crime. În aproximativ două luni vor fi gata rezultatele obținute din ADN-ul mitocondrial, prelevat în ultimă instanță de la mama Luizei Melencu, dar și din oasele din lizieră.