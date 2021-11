Managerul spitalului suport-COVID din Ploiești unde a izbucnit incendiul, primele declarații: “Bolnavul era foarte agitat și, probabil, s-a produs o scânteie”

Bogdan Nica, directorul Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, a declarat că incendiul s-ar fi putut declanșa din cauza unei scântei la un aparat și că unul dintre bolnavi era foarte agitat, iar din acest motiv patul a fost mișcat.

Totodată, Bogdan Nica a oferit și primele declarații despre asistenta medicală rănită grav în incendiu. Femeia are arsuri pe 40% din suprafața corporală.

“Există o autorizație parțială, pentru că în rest a trebuit să modificăm documentația. Când am venit eu manager am aflat că aici nu erau planuri. Și a trebuit să refacem planurile și să refacem documentația, mai ales după ce am modificat instalația de oxigen și am pus-o pe stocator și nu pe butelii.

Nu de la stația de oxigen se pare că a izbucnit nenorocirea, ci probabil a fost o defecțiune probabil la un aparat, un pulsoximetru, fie patul a fost mișcat, bolnavul era foarte agitat și probabil s-a produs o scânteie.

Erau doi bolnavi cu o cantitate de oxigen acolo, e un risc asumat când tratezi cu o cantitate mare de oxigen, orice mică scânteie, sau chiar spontan, spun specialiștii, se poate aprinde oxigenul.

Infirmiera, în timp ce încerca să îi repună masca bolnavului care era foarte agitat, atunci s-a mișcat patul, a apărut o flamă, colega ei a venit cu un extinctor, a stins imediat costumul, după care au intervenit cu extinctoare în salon, a intervenit și ISU în 10 minute și incendiul s-a stins în 3 minute. A fost localizat la un singur salon. Asta mi-au spus colegii mei”, a declarat Bogdan Nica, managerul spitalului.

