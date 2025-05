Manelistul Lele, oprit în trafic: finalul este BOMBĂ! Testat pentru droguri în mașina pe care i-a dat-o Andrei Voloș

După ce s-a aflat că și-ar fi agresat soția, pe Andra Voloș – care a sunat la 112 cerând ajutor – manelistul Robert Drumus, cunoscut ca „Lele”, s-a trezit într-un nou episod tensionat. Câteva zile mai târziu, a fost oprit de Poliție și… a ieșit pozitiv la cocaină, într-un control de rutină! CANCAN are detalii în exclusivitate!

Face ce face și… Lele iar dă de belele! După ce a ajuns în mijlocul unor acuzații grave, cum că și-ar fi agresat soția, pe Andra Voloș, manelistul s-a trezit și cu un test antidrog pozitiv! Totul, la doar două zile după ce i-a făcut nevestei un cadou de împăcare – un Mercedes GLS nou-nouț!

Dar să le luăm pe rând. Ceea ce părea doar o ceartă în cuplu, a degenerat într-un scandal serios, cu intervenția Poliției din Bragadiru. Andra Voloș a sunat la 112 și, chiar dacă ulterior a încercat să minimizeze incidentul și nu a cerut ordin de protecție, fapta a fost consemnată într-un dosar penal deschis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu. Potrivit surselor, nu a fost vorba doar de vorbe grele, ci și de agresiune.

Gestul de „împăcare” al lui Robert Lele a venit la scurt timp: un Mercedes GLS, oferit cu fast, în văzul lumii. Doar că liniștea a ținut puțin.

Lele a ieșit, inițial, pozitiv la cocaină!

Potrivit unor surse judiciare, pe 11 aprilie, manelistul a fost oprit în trafic de un echipaj de Poliție din Ilfov, pe raza localității Domnești. A fost un simplu control de rutină, dar agenții au decis să-i facă și un test antidrog. Surpriză! Lele a ieșit pozitiv la cocaină! A fost dus de urgență la IML pentru probe biologice.

Iar acolo, alta surpriză: testul de laborator ar fi ieșit negativ, spun aceleași surse pentru CANCAN. Caz clasic de rezultat fals-pozitiv? Așa pare. Deși, în general, se știe că în general testele rapide pot da erori la anumite pastile, și mai rar la substanțe puternice cum este cocaina. Însă de data aceasta s-a întâmplat. Lele a răsuflat ușurat după acest episod și și-a continuat drumul spre casă.

Numele lui Bogdan Mocanu a fost vehiculat când s-a aflat că Robert Lele și Andra Volos s-au separat. În mediul online, au apărut mai multe zvonuri conform cărora soția artistului s-ar fi sărutat cu influencerul, cel care i-a fost în trecut partener. Mocanu a lărmurit însă toate zvonurile.

”N-am vorbit despre asta niciodată și sper nici să nu mai vorbesc vreodată… despărțirea Andrei de Lele, mare știre pe TikTok. Mi-ați dat tag și am apărut și în titluri că m-am sărutat eu cu Andra și de asta s-au despărțit. Niciodată nu o să auziți așa ceva despre mine. Oamenii au copii împreună, nu m-aș băga niciodată. Ba mai mult de atât, eu cu Andra nu ne-am întâlnit, n-am văzut o față în față pe Andra de când ne-am despărțit, de 5-6 ani, habar n-am când am văzut-o ultima oară.

Mă simt și un pic prost pentru că poate oamenii, nu știu, au impresia că eu chiar am o implicare în discuțiile astea, dar vreau să vă zic, dacă vedeți chestia asta, nu am nicio implicare. Ba mai mult, de fiecare dată rog oamenii pe live-uri sau care mai comentează, le zic să înceteze cu astfel de comentarii pentru că sunt copii la mijloc și nu sunt de acord sub nicio formă să fie discuțiile astea când e vorba și de copii. Lăsați-i să își trăiască fericiți ce au ei acolo, dacă se ceartă, dacă se împacă, dacă, mă rog, știți cum e în toate relațiile, ei știu cel mai bine ce e acolo”, a spus Bogdan Mocanu pe TikTok.

