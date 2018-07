Mara Bănică are mare grijă de felul în care arată, așa că s-a decis să mai scape de câteva kilograme și a reușit. Jurnalista a mărturisit că a reușit să scape de 15 kilograme în două luni și jumătate ținând o dietă, care a devenit și un mod de viață pentru ea.

„Am slăbit 15 kilograme în 2 luni şi jumătate. M-am apucat de o dietă, cu bune cu rele, am ţinut-o. O mai ţin în continuare, pentru că odată ce te obişnuieşti să mănânci într-un fel, nu te mai poţi întoarce. Am constatat că salatele sunt atât de bune. Eram genul ciorbiţă. Pâine deloc, zahăr deloc. Beau nişte carbogazoase pe care nu le beam înainte, pentru că organismul are nevoie de zahăr. Eu nu mă plâng, că îmi place ce fac, dar asta nu înseamnă că nu obosesc”, a declarat Mara Bănică la TV.