Mara Bănică, diagnosticată cu o afecțiune chinuitoare: “Șchiopătam, îmi intra un cuțit la fiecare pas”

Probleme de sănătate nu îi dau pace jurnalistei Mara Bănică. Ea a făcut mărturisiri despre afecțiunea chinuitoare cu care a fost diagnosticată și a vorbit de cât de greu suportă uneori durerile pe care le simte în tot corpul.

Mara Bănică, probleme de sănătate

În vârstă de 43 de ani, Mara Bănică suferă de reumatism, boală cu care a fost diagnosticată în urmă cu doi ani. Și… deși a crezut că reușește să țină durerile reumatice sub control, uneori acest lucru nu se întâmplă. Deşi această afecțiune poate ameliorată prin intermediul terapiei medicamentoase, durerile pot persista. Medicii atrag atenția bolnavilor, cărora le spun că durerea este influenţată de factori multipli, printre care se numără: starea psihică, genetica, experienţa, mediul cultural şi social.

Prezentă în platoul emisiunii moderată de Dan Capatos, cunoscuta jurnalistă a povestit câteva dintre episoadele în care a avut dureri insuportabile și a spus că, în prezent, este mult mai atentă cu starea ei de sănătate.

“La mine, a debutat acum doi ani. Și eu nu mi-am dat seama. Am făcut revelionul în Thailanda și am plecat când era zăpadă și frig. Și am ajuns acolo după schimb de trei avioane, obosită. M-am băgat în pat. A doua zi dimineață, am vrut să mă dau jos din pat pe o parte și n-am mai putut să mă dau. Mă dureau genunchii și coatele îngrozitor. Noi am zis că e diferența de temperatură, șocul resimțit de organism. Am luat vreo trei-patru anti-inflamatoare, m-a mai lăsat din dureri. N-am băgat de seamă.

Anul ăsta când am fost în Mexic, chiar mă pregătisem. Nimic. Mă întorc în țară, mă iau durerile. Luni, m-am trezit de dimineață, am venit la platou… șchiopătam, nu mai puteam să merg. Parcă îmi intra un cuțit la fiecare pas pe care îl făceam”, a explicat Mara Bănică în cadrul emisiunii “Xtra Night Show”.

