Mara Bănică e în doliu! Vestea tragediei a întristat-o profund: ”Nu pot să cred”

Mara Bănică este sfâșiată de durere, după ce a aflat cumplita veste că cel care i-a fost coleg și prieten s-a stins din viață mult prea devreme.

Jurnalista a postat pe rețelele de socializare un mesaj plin de tristețe, prin care anunță moartea bunului său prieten, jurnalistul Mihai Stegerean.

„Nu pot să cred!!!

Abia ce am intrat în casă și aflu că Mihai Stegerean s-a stins…

Aș da vina pe profesia asta de jurnalist, atât de instabilă și care te arde efectiv pe interior… Mihai avea 50 de ani, mi-a fost coleg de facultate și apoi de redacție, la Știri…

Dumnezeu să te ierte, Mihai!”, a scris vedeta pe Facebook.

Jurnalistul Mihai Stegerean s-a luptat ani grei cu o boală nemiloasă

Mihai Stegerean, cunoscut de toată lumea drept „Stege”, s-a stins din viață luni, 1 decembrie, după o luptă lungă și dureroasă cu o boală necruțătoare. Tragedia a fost confirmată de foștii săi colegi de breaslă, care sunt în stare de șoc. Jurnalistul avea doar 50 de ani.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Mihai a dus ani la rând o bătălie cruntă cu boala, însă organismul i-a cedat în cele din urmă. În urma lui rămân o soție îndoliată și trei fiice, greu încercate de această pierdere uriașă.

„Cu inimile sfâșiate, anunțăm că Mihai Stegerean s-a stins. De astăzi, Mihai rămâne doar o amintire… de fapt, multe. Amintirea unui prieten cu inimă mare și gură la fel de mare, mereu pus pe șotii, dar fără urmă de răutate; amintirea unui reporter fără astâmpăr și a unui producător care știa să te facă mai bun chiar și atunci când nu mai aveai energie. Un om care nu suporta să fie compătimit, pentru că își vindeca singur rănile și găsea mereu puterea să se ridice.

Rămâne Mihai de mână cu fetele lui, Mihai cu iubita în brațe, Mihai în redacție, pe teren sau în regie; Mihai la o bere cu prietenii, cântând pe străzi; Mihai care te încuraja că vei trece peste ce e greu. Un soț și tată adorat, jurnalist remarcabil și om care a știut să atingă viețile celor din jur cu bunătate, curaj și adevăr. A inspirat nenumărați oameni și a schimbat destine în presa românească, rămânând un reper de integritate, pasiune și lumină”, se arată în mesajul publicat pe pagina de Facebook a lui Mihai Stegerean.

Mihai Stegerean și-a început cariera în presă în 1995, ca reporter la Pro TV, iar de acolo a urcat treaptă cu treaptă în lumea televiziunii. A fost producător al Observatorului de la ora 19:00 la Antena 1, apoi șeful departamentului de știri la Digi. Ulterior, a ocupat poziția de producător general la B1 TV și a lucrat ca și consultant pentru redacția de știri de la Kanal D.

La finalul lui 2015, „Stege” s-a întors la B1 TV, unde a fost redactor-șef până în 2022, anul în care a decis să se retragă din televiziune și să se implice într-o afacere de familie.

