Se pare că stațiunea de unde se dă ora exactă pe litoralul românesc, Mamaia, este preferata Marei Mareș. Sexy-consiliera lui Florin Cîțu a mai „bifat” o escapadă la mare, iar noi avem imaginile exclusive.

De când au crescut temperaturile în termometre, sexy-politiciana nu ratează niciun weekend și „semnează condica” ba pe plaja din Mamaia, ba în cluburile de fițe de pe litoral. CANCAN.RO a întâlnit-o pe sexy-consiliera lui Florin Cîțu la Loft, alături de o întreagă „brigadă”.

Îmbrăcată într-o pereche de pantaloni albi, evazați, și un top negru, Mara Mareș a reușit să atragă privirile bărbaților prezenți, dar nu s-a lăsat deloc impresionată. A avut ochi doar pentru prietenii cu care venise și nu a interesat-o nicio altă prezență masculină.

S-au cinstit cu toții cu vin alb și au dansat până spre orele 23.00 iar apoi au plecat, fără ca măcar vreun domn să-i fi căzut Marei Mareș cu tronc.

Mara Mareş (29 de ani) a fost aleasă deputat în legislatura 2016-2020. În 2017, a fost învestită a președinte al organizației de tineret a PNL. În februarie 2021, Florin Cîţu a numit-o în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei premierului, decizie publicată în Monitorul Oficial.

“Am 26 de ani şi m-am născut în Făgăraş, unde am locuit până la 16 ani, iar în 2008 am avut şansa de a pleca la studii în Marea Britanie. Am studiat timp de doi ani la Colegiul St. Clare’s din Oxford, am absolvit Bacalaureatul internaţional, apoi au urmat patru ani la King’s College London, unde am studiat Studii Europene şi Internaţionale, un an pe care l-am petrecut la Madrid cu program Erasmus, unde am studiat ştiinţe politice în limba spaniolă.

Masteratul l-am urmat la University College of London, Politici Publice Europene. Am revenit în România cu gândul de a face ceva pentru ţara mea”, se descrie Mara Mareș.

