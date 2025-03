Mare doliu la Hollywood! A murit un actor legendar din Mad Max

Hollywood-ul este din nou în doliu, după ce industria filmului a pierdut un nume legendar. Richard Norton, actor, cascador și expert în arte marțiale, cunoscut pentru rolurile sale din „Mad Max: Fury Road” și „Furiosa: A Mad Max Saga”, s-a stins din viață la vârsta de 75 de ani.

Născut în Australia, Norton și-a construit o carieră impresionantă atât ca actor, cât și ca specialist în coregrafia scenelor de luptă. A colaborat cu mari case de producție din Hollywood și a avut ocazia să lucreze alături de nume mari ale cinematografiei, printre care Chuck Norris și Jackie Chan. Pe lângă aparițiile din „Mad Max”, el a jucat și în seriale populare precum „Spartacus” și „Walker, Texas Ranger”.

Vestea tragică a fost confirmată de soția sa, Judy Green, care și-a exprimat durerea printr-un mesaj emoționant postat pe Instagram.

„Sunt amorţită şi devastată, nu am cuvinte. Am pierdut totul. Ştiu că există şi va exista multă dragoste şi şoc că am pierdut această fiinţă incredibilă. Dragostea vieţii mele. Folosesc acest timp pentru a mă împăca cu marea mea pierdere”, a scris aceasta, potrivit abc.net.