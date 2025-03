Doliu la Hollywood! Un celebru actor din seria „James Bond” a încetat din viață

Actorul Crispin Glover este în doliu după moartea tatălui său, Bruce Glover, la rândul său un actor de care fanii James Bond își amintesc pentru rolul său din „Diamonds Are Forever”.

Starul din „Înapoi în viitor”, în vârstă de 60 de ani, a anunțat sâmbătă într-o serie de postări pe Instagram că tatăl său a murit pe 12 martie, conform TMZ.

Crispin a anunțat vestea postând mai multe fotografii ale tatălui său de-a lungul anilor, unele cu ei doi împreună, altele doar cu Bruce. Fotografiile cu tatăl dovedeau asemănarea izbitoare a acestuia cu Crispin când era tânăr.

Un reprezentant al lui Crispin Glover a confirmat duminică pentru USA Today că Bruce a murit din cauze naturale, la vârsta de 92 de ani.

Care a fost cel mai cunoscut rol al lui Bruce Glover

Bruce a obținut primele sale roluri la sfârșitul anilor 1950, apărând în câteva roluri TV necreditate înainte de a-și face loc în seriale cunoscute precum „Perry Mason” și „Marțianul meu preferat” în anii 1960.

Bruce Glover a fost cel mai bine cunoscut pentru că a jucat alături de James Bond al lui Sean Connery în „Diamantele sunt pentru totdeauna” din 1971, în rolul domnului Wint, un asasin.

„”Diamonds„ este cu siguranță una dintre marile experiențe, pentru că regizorul Guy Hamilton m-a lăsat să îmi aduc ideile”, a declarat actorul pentru Entertainment Weekly. „Toate marile momente comice din acel film sunt ale mele, toate sunt ideile mele. Guy Hamilton spunea mereu: „În regulă, arată-mi! Și întotdeauna erau incluse în film”.

Ce carieră a avut Bruce Glover la Hollywood

Glover a mai apărut și în filme precum „Chinatown” și „Walking Tall”.

De-a lungul carierei sale, Bruce Glover a acumulat zeci de alte credite în filme și seriale TV, apărând în producții precum „Perry Mason”, “Bonanza”, „Mission: Impossible„, “Gunsmoke” și ”CHiPs”, conform IMDb.

De asemenea, el a jucat în filmul din 2007 „It Is Fine! Everything Is Fine”, pe care Crispin l-a co-regizat.

Ce a spus Bruce Glover despre colaborarea cu fiul său

Bruce s-a căsătorit cu Elizabeth „Betty” Krachey – o actriță și dansatoare – în 1960. Fiul lor Crispin s-a născut în 1964. Krachey a decedat în 2016.

În mod previzibil, Glover și-a urmat părinții în lumea actoriei, căpătând un renume pentru filme precum „Back to the Future”, „River’s Edge” și „Charlie’s Angels”.

Într-un interviu din 2019 cu “The Original Van Gogh’s Ear Anthology”, Bruce Glover și-a lăudat fiul ca fiind un „regizor grozav” și a spus că vor colabora din nou în viitor.

„Este inteligent”, a spus Bruce. „Este și fiul meu. Pe termen lung, știi că există dragoste, grijă și apreciere pentru fiecare dintre noi și talentele noastre. Deci, din nou, a fost minunat să lucrez cu Crispin.”

În ultimii ani, Crispin Glover făcuse aluzie la un alt film pe care l-a regizat și care îi are ca protagoniști pe el și pe tatăl său.

Un film fără titlu regizat de Crispin cu Bruce Glover în rolul principal este listat pe IMDb ca fiind în postproducție, fără o dată de lansare confirmată.

Bruce a apărut ultima dată în scurtmetrajul din 2021 „An Approximation of their Barbarous Manners” … în care a jucat o versiune fictivă a sa.

Ce au spus colegii de film despre dispariția lui Bruce Glover

Lea Thompson, co-starul lui Crispin Glover în „Back to the Future”, și-a împărtășit condoleanțele într-un comentariu pe Instagram, scriind:

„Îmi pare atât de rău pentru pierderea (voastră). Trimit 💗”.

Actrița Tané McClure a scris, de asemenea, că s-a înțeles bine cu Bruce atunci când au lucrat împreună cu ani în urmă:

„El m-a antrenat și pe mine de câteva ori”, a comentat ea. „Actor minunat și creativ. Îți trimit dragoste”.

