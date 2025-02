Mare doliu la Hollywood! Actrița din „Buffy The Vampire Slayer” și „Gossip Girl” A MURIT la doar 39 de ani

Actrița Michelle Trachtenberg, cunoscută pentru rolurile din îndrăgitele seriale „Buffy The Vampire Slayer” și „Gossip Girl” a fost găsită fără suflare la doar 39 de ani.

Michelle Trachtenberg a fost găsită decedată în propriul apartamente de către mama sa. La momentul chemării ambulanței, era inconștientă și nu mai prezenta semne vitale.

Recent, actrița a suferit un transplant de ficat și se presupune că în urma acestei operații ar fi rezultat complicații. Cu toate că decesul s-a produs fulgerător, abia după autopsie se va putea constata adevărata cauză a morții, relatează ABC.

Trachtenberg s-a născut în New York City și și-a început cariera de actriță la vârsta de trei ani. De-a lungul vieții, a fost distribuită în numeroase pelicule, însă va rămâne vie în amintirea fanilor pentru rolurile jucate în două seriale celebre.

În „Buffy the Vampire Slayer” era Dawn Summers, sora mai mică a personajului principal, Buffy. Din 2000 până în 2003, Michelle a apărut în 66 de episoade. Mai târziu, s-a consacrat în rolul Georginei Sparks pentru 28 de episoade din „Gossip Girl”.

Ultimul film serios în care a jucat a fost filmat în urmă cu un deceniu. Anul trecut a avut din nou ocazia să apară într-un film, însă acesta nu a înregistrat succesul scontat. Dacă la nivel profesional lucrurile nu mergeau bine, în relația cu bărbatul iubit își găsise echilibrul.

Jay Cohen este un agent de talente pe care actrița l-a cunoscut în 2020, atunci când era în căutare de noi angajamente de lucru. L-a scurt timp cei doi s-ar fi logodit.

Mai mult, fanii îi reproșau în online felul în care se aranjează. Trachtenberg nu s-a ferit să riposteze.

„Nu am cum să arăt ca la 14 ani. Acum am 38. Lumea s-a maturizat. Maturizați-vă și voi. Am primit mai multe comentarii despre aspectul meu. Nu am făcut operații estetice, sunt fericită și sănătoasă. Nu mai fiți hateri”, a transmis actrița în ultimele sale postări.