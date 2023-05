Marea iubire a Corinei Caciuc, soția lui Laurențiu Reghecampf, e de nerecunoscut! Cât de mult a crescut băiețelul celor doi

Se poate spune că, cel puțin din punct de vedere personal, Laurențiu Reghecampf (47 de ani) și Corina Caciuc (32 de ani) traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. Cei doi au devenit părinții unui băiețel, iar acum familia a devenit completă. Cât de mult a crescut mezinul familiei, Liam. Este de nerecunoscut!

După o despărțire cu ”scântei” de fosta soție, Laurențiu Reghecampf și-a găsit liniștea alături de Corina Caciuc, cea care l-a făcut tată a treia oară. În urmă cu un an, pe 19 mai 2022, familia antrenorului s-a mărit cu un nou membru. Liam a venit pe lume la timpul și la momentul potrivit, după aproximativ 2 ani de când formau un cuplu.

Liam a crescut, iar imaginile de pe rețelele de socializare, pe care Corina Caciuc le publică, sunt dovada clară că este un copil superb, parcă rupt din reclamele cu bebeluși. Mezinul familiei este blond cu ochi albaștri și a devenit tot mai expresiv, iar internauții au observat asemănarea izbitoare dintre el și Reghe.

”Seamănă leit cu Reghe / Mamă, cât îți seamănă / Seamănă leit cu voi și cu Bebeto / Doamne, ce copil superb / Seamănă cel mai mult cu tine dintre toți copiii tăi / Reghe, ești 1/1 cu el! Ce minunat / Ochii albaștri: amprentă de familie. Să vă traiască, e superb”, sunt doar o parte din comentariile la o postare cu Liam.

Cum s-au cunoscut Corina Caciuc și Laurențiu Reghecampf

Corina și Reghe nu au ținut cont de gura lumii, motiv pentru care și-au văzut de drumul lor, și-au ascultat sufletul, iar acum trăiesc viața pe care și-au imaginat-o. Invitat în cadrul unui podcast, antrenorul echipei de fotbal Neftci Baku, din Azerbaidjan, și-a declarat iubirea pentru Corina și a povestit cum s-au cunoscut, de fapt. Totodată, Reghe a ținut să clarifice zvonurile cum că noua relație a fost motivul principal pentru care a divorțat de soția lui.

„Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere, dar nu am cunoscut-o direct, doar am văzut-o. După am luat legătura și am încercat să o cunosc cu adevărat. Pe Corina am cunoscut-o cu aproape doi ani în urmă, sau un an și opt luni.

Ce treabă are Anamaria Prodan cu Corina (n.r Caciuc). Ea știe foarte bine că nu are nicio implicare Corina pentru că eu m-am despărțit de ea. Eu sunt foarte fericit, o iubesc, o să avem un băiat împreună. Simt că lucrurile au luat pentru mine o întorsătură foarte pozitivă. Mi-aș fi dorit ca și Anamaria Prodan să aibă parte de același lucru. Spun sincer acest lucru.

Probabil aș fi cel mai fericit om din lume (n.r. dacă Anamaria Prodan ar avea o relație). Proabil atunci se va potoli. Dar ce noroc am avut de femei… îmi aduc aminte și de Mariana (n.r. Pfeiffer)”, a declarat Laurențiu Reghecampf în cadrul unui podcast.