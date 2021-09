Marele câștigător de la „Splash! Vedete la apă” este Cristi Pulhac, așa cum CANCAN.RO a anunțat, în premieră, încă din 30 august. Învingătorul a primit și premiul de 10.000 de euro. Seara trecută, la Antena 1, a avut loc finala emisiunii. Cristi Pulhac a făcut declarații emoționante la finalul competiției!

Seara trecută, la Antena 1, a avut loc Finala emisiunii ”Splash! Vedete la apă”. Câștigătorul a luat premiul de 10.000 de euro pus în joc, după ce a adunat cele mai multe puncte. CANCAN.RO a anunțat, în exclusivitate, în urmă cu două săptămâni cine este marele câștigător al ediției ”Splash! Vedete la apă”. Iar seara trecută, dezvăluirile din culise s-au adeverit! Cristi Pulhac este vedeta care a reușit să strângă cele mai multe puncte din partea juraților și care a câștigat premiul în valoare de 10.000 de euro.

Fostul dinamovist a reușit să „cucerească” titlul de mare câștigător al ediției ”Splash! Vedete la apă”. Jean de la Craiova i-a acordat nota 9, Nea Mărin a oferit tot nota 9, iar, din punct de vedere tehnic, Clara Gherase i-a dat nota 7. Cristi Pulhac a executat un salt individual de la platforma de zece metri. Prima săritură a executat-o alături de bunul său prieten, dar și fost coleg de la Dinamo, Piticu’ de la Simplu.

Cristi Pulhac, primele mărturisiri, cu lacrimi în ochi, la finalul ediției

CANCAN.RO a dezvăluit, în exclusivitate, încă din 30 august, că fostul dinamovist Cristi Pulhac este marele câștigător al ediției ”Splash! Vedete la apă”. Seara trecută, Cristi a făcut o serie de declarații cu lacrimi în ochi, după ce a câștigat ediția, iar apoi a plonjat în bazinul olimpic.

„Îi iubesc pe toți, sunt extraordinari! Am cunoscut niște oameni aici care mi-au dat niște emoții pe care le-am trăit demult și mulțumesc în primul rând că am putut să am ocazia de a participa la acest show minunat, oamenilor din spate și mulțumesc tuturor. Vă iubesc mult!”, a declarat Cristi Pulhac la finalul competiției.

