Margherita din Clejani, declarații după ce s-a spus că s-a despărțit de iubit: ”Ghicitoarea mi-a spus că nu o să am iubit niciodată”

Margherita de la Clejani părea să-și fi găsit, în sfârșit, sufletul pereche. Însă se pare că nu a fost așa, iar acum bruneta a spus totul despre relația pe care a avut-o cu Aslan Sadeghi. (Cele mai bune oferte laptopuri )

În ciuda faptului că s-au filmat sărutându-se și erau non-stop împreună, Margherita din Clejani nu a confirmat faptul că a avut o relație cu Aslan Sadeghi. Bruneta a mărturisit că cei doi au fost prieteni și, în continuare, îl caută pe Făt-Frumos. Dar… se pare că întârzie să apară! (CITEȘTE ȘI: MARGHERITA, IMPLICATĂ ÎNTR-UN ACCIDENT RUTIER! CUM SE SIMTE FATA CLEJANILOR)

„Eu nu am declarat niciodată că am o relaţie cu băiatul ăla. Tocmai de asta am şters pozele pentru că am văzut că s-a speculat foarte mult… Băiatul ăla e prietenul meu. Sunt blestemată, am ghinion în dragoste… Nu cred că am eu noroc în dragoste, mi-a zis mie o ghicitoare că sunt blestemată şi nu o să am un iubit niciodată. De asta nu am ochi pentru nimeni pentru că eu vreau perfecţiunea şi perfecţiunea nu există. O să rămân singură, bătrână, la 50 de ani, cu familia, că nu îmi găsesc şi eu jumătatea. De parcă aş cere prea multe. Cer prea multe?… Nu mai sper pentru că ghicitoarea mi-a spus că nu o să am iubit niciodată!”, a mărturisit Margherita din Clejani în cadrul unei emisiuni TV.

Cât cere Margherita pe un concert

Margherita o duce bine inclusiv pe plan profesional. Fiica Clejanilor are o carieră înfloritoare și deja se descurcă fără părinții ei. Taraful de la Clejani format din Viorica, Ioniță și copiii lor, dar și din câțiva instrumentiști, are un tarif de 5.000 de euro pe eveniment. Acum, după ce a lansat o piersă solo, Marga se duce singură la concerte și cere o sumă frumușică pentru prestația sa. (VEZI ȘI: ADEVĂRUL DESPRE RELAȚIA DINTRE GIANI KIRIȚĂ ȘI MARGHERITA DE LA CLEJANI: „M-AM ÎNDRĂGOSTIT!”)

Margherita de la Clejani solicită nu mai puțin de 2.500 de euro pe eveniment. „A venit timpul să mă dezvolt ca artist şi să-mi urmez propria carieră. Am ales să merg pe acest drum pentru că îmi plac reacţiile oamenilor când cânt, îmi place să le aduc bucurie şi zâmbetul pe buze cu muzica populară şi balcanică autentică. În plus, cred că e de datoria mea să duc mai departe tradiţia familiei mele”, a mărturisit Margherita de la Clejani. (Promotiile zilei la monitoare )