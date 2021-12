Procurorii cer o pedeapsă mai aspră pentru Margherita! La un an și jumătate de când a provocat un accident de circulație, în timp ce se afla sub influența unor substanțe interzise, fiica artiștilor din Clejani nu scapă de probleme. Inițial, a primit o amendă substanțială și i s-a suspendat un an permisul de conducere însă, acum, magistrații s-au răzgândit!

Incidentul în care a fost implicată Margherita de la Clejani în mai 2020 este departe de a fi lămurit! Procurorii nu au fost de acord cu hotărârea inițială, în urma căreia cântăreața a primit o amendă de 16.000 de lei, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru un an. Acum, anchetatorii cer o sentință mai dură.

Procurorii care se ocupă de cazul Margheritei au făcut apel, considerând că pedeapsa e mult prea blândă față de fapta pe care a comis-o. Primul termen al procesului a fost programat deja, la Curtea de Apel București, pentru 11 mai 2022.

