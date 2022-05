Mari Fica, dezvăluiri neaşteptate despre Elena Chiriac. De ce nu s-au înţeles cele două niciodată: „Mi se părea teatrală”

Mari Fica şi Elena Chiriac au avut numeroase discuții în tribul Faimoșilor, încă din primele zile ale atletei în competiţia de la Survivor România. Pe parcurs, lucrurile au degenerat, ba chiar s-a ajuns la cuvinte dure. După ce a părăsit emisiunea, blondina a făcut câteva dezvăluiri despre experienţa pe care a trăit-o în jungla din Dominicană, dar a explicat și de ce nu a reușit să comunice mai bine cu colega ei, Elena.

În urma voturilor din partea publicului, Mari Fica a părăsit competiția Survivor România. Sportiva a venit în Republica Domonicană la mijlocul lui martie și li s-a alăturat colegilor din tribul Faimoșilor. Ulterior, după schimbarea regulilor, atleta a ajuns în echipa Vulturilor.

CITEŞTE ŞI: S-A AFLAT! CÂND VA AVEA LOC FINALA SURVIVOR ROMÂNIA 2022

Invitată la emisiunea lui Cătălin Măruţă, fosta concurentă de la Survivor a vorbit despre experienţa pe care a trăit-o, dar şi despre discuţiile care au avut loc în tabără.

Mari Fica a recunoscut faptul că nu are o părere bună despre Elena Chiriac. De asemenea, sportiva a mărturisit şi de ce crede că nu a reușit să comunice cu fosta sa colegă de echipă.

„Eu nu m-am înțeles cu Elena. Uite, dau un exemplu. Cătălin Zmărăndescu, prima dată, m-a certat rău și după aia noi am discutat. Eu i-am spus că nu am o problemă că mă ceartă la joc, că am mai avut antrenori care m-au certat și după mi-au dat încredere.

În schimb, mie nu îmi plăcea la Elena pentru că…Eu nici nu comunicam prea mult cu ea. Era o persoană cu care nu simțeam nevoia să caut comunicare. Nu era ca mine.

Modul ei de a se exprima mi se părea puțin exagerat. Eu nu știam dacă așa e ea, dacă e reală, dacă nu e reală…Mi se părea teatrală”, a declarat fosta concurentă Survivor România în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Mari Fica: „M-au deranjat jignirile”

Mari Fica a mărturisit că a încercat să lase de la ea pentru binele echipei, însă nu a fost indiferentă în momentul în care Elena Chiriac a avut un conflict cu Marian Drăgulescu.

„Am lăsat de la mine. Căutam să devină echipa cumva omogenă și nu găseam nicio soluție. La un moment dat, nu știam cu cine să mai stau.

M-au deranjat jignirile. Mie îmi era jenă să o jignesc și pe ea, care e mai mică decât mine, dar pe Marian care are și ceva muncă în spate. Ea era sportivă și zicea că-i place să-și demoralizeze psihic adversarul înainte de competiție și eu sunt altfel”, a explicat ea.

Sursă foto: Instagram