Maria Constantin, despre cum a fost înșelată de partenerul ei „Am aflat de pe Facebook”

Maria Constantin și-a pus sufletul pe tavă și a povestit despre o experiență dură din viața ei, când artista a aflat că a fost înșelată de iubit.

Cântăreața a spus că a aflat de pe Facebook că iubitul ei de la vremea respectivă o înșală,după ce a primit niște conversații și poze compromițătoare cu partenerul ei de atunci.

Maria a mărturisit că cel mai mult a deranjat-o minciunea, nu trădarea în sine.

„Am aflat de pe Facebook pentru că am primit niște conversații, niște imagini. În primă fază nu mi s-a recunoscut, ulterior cu chiu cu vai mi s-a recunoscut că așa era, adică nu era o minciună și asta e. M-a deranjat foarte tare și nu am putut să trec nu peste faptul că am fost înșelată, ci peste faptul că am fost mințită.”, a declarat Maria Constantin la Antena Stars.

Maria Constantin, poveste de dragoste cu Robert Stoica

Maria Constantin și Robert Stoica sunt într-o relație de aproximativ doi ani. Cântăreața și-a găsit fericirea în brațele tânărului afacerist, după mai multe eșecuri în dragoste.

Cei doi parteneri s-au cunoscut la un eveniment, acolo unde s-au zărit unul pe celălalt și s-au plăcut, iar artista a povestit că imediat și-a dorit să afle cât mai multe lucruri despre Robert.

”La un eveniment pur și simplu, nu știu dacă a fost dragoste la prima vedere, dar cred că atracție la prima vedere, voiam să aflu cât mai repede să aflu ce e cu el, să aflu de unde a venit, de unde a răsărit”, a spus Maria Constantin.