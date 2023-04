Maria Constantin, dezvăluiri de ultimă oră despre nunta cu Robert Stoica. Ce nu vrea sub nicio formă să facă vedeta Survivor România la petrecere

Maria Constantin (36 de ani) a dezvăluit, în cadrul unei intervenții televizate, detalii despre nunta sa cu Robert Stoica. Artista a pregătit atât cununia civilă, cât și cea religioasă și a mărturisit ce rochie a ales, numărul de invitați și data marelui eveniment. Mai mult de atât, a spus, tare și clar, ce anume nu dorește să facă la nunta sa.

Cântăreața a mărturisit că se va căsători pentru a treia oară, cu Robert Stoica. Evenimentul va avea loc pe data de 4 august, la localul lui Gabi Bădălău din Bolintin Vale. Cu o săptămână înainte, va organiza și cununia civilă. Circa 250 de persoane sunt așteptate la cununia religioasă.

Pentru nuntă, fosta concurentă de la Splash! Vedeta la apă a ales o rochie albă simplă, ușoară. Având deja experiența a trei ceremonii de acest tip, consideră că este cea mai bună variantă.

„Deja, când treci prin două căsnicii eșuate, nu te mai gândești așa. Tocmai de asta, am o rochie albă, dar am zis să fie ceva mai simplu. Este foarte ușoară, ceea ce înseamnă un lucru foarte mare pentru o mireasă. Mai ales că am trecut prin treaba asta. O rochie foarte grea poate să fie destul de incomodă”, a declarat vedeta.

De ce nu vrea Maria Constantin să cânte la propria ei nuntă

Înainte de Robert Stoica, artista a mai fost căsătorită de două ori. Primul său soț a fost Ciprian Tapota-Lătărețu, iar cel de-al doilea, de care a divorțat în 2018, Marcel Toader. Dat fiind faptul că la ambele evenimente a cântat, iar căsniciile care au urmat s-au terminat în mod neașteptat, a decis să nu mai cânte la nuntă.

„Am cântat la celelalte două nunți și se pare că, într-adevăr, nu a fost de bine. Nu că sunt superstițioasă, dar am zis că de data asta nu. Am atâția prieteni care o să vină și o să fie alături de mine, încât nu mai este nevoie să fiu eu”, a spus Maria Constantin la Vorbește Lumea.

