Maria Constantin, pusă la zid de critici că face nunta în post! Artista le dă replica

„Faimoasa” Maria Constantin nici nu s-a întors bine din junglă, că deja se confruntă cu dificultăți la readaptarea socială. Artista o recunoaște, în exclusivitate pentru CANCAN.RO! Nu doar că îi este greu să ia contact cu foarte mulți oameni deodată, însă cântăreața se lovește de o problemă pe care nu o prevedea. Sunt voci care o critică pentru data în care și-a stabilit nunta.

Ziua de 4 august ar fi cuprinsă în Postul Adormirii Maicii Domnului, iar internauții s-au grăbit imediat să o blameze pe Maria Constantin pentru decizia de a-și sărbători mariajul în zi sfântă. Viitoarea mireasă îi liniștete pe contestatari și susține că atât cununia civilă, cât și cea religioasă vor avea date eligibile.

( NU RATA: DE CE NU LOCUIEȘTE MARIA CONSTANTIN CU FIUL EI. ARTISTA A DEZVĂLUIT ADEVĂRATUL MOTIV: „MAI BINE SĂ STEA ACOLO, LA ȚARĂ…” )

Maria Constantin se readaptează la viața socială după „Survivor”: „E puțin greu, dar îmi revin!”

CANCAN.RO: Am întrebarea aceasta pentru toți care se întorc dintr-o competiție de acest gen, cum e să fii din nou printre oameni?

Maria Constantin: E puțin greu, pentru că văd atât de multă aglomerație și ajung acasă mult mai obosită, vreau să dorm și îmi e greu să iau contact cu foarte multă lume, pentru că și aici e foarte multă agitație.

Și îmi e puțin greu, dar îmi revin. Când revii dintr-o asemenea experiență îți dorești să stai calmă acasă, tu cu tine, cu familia, cât mai restrâns posibil.

CANCAN.RO: Care a fost primul lucru pe care l-ai făcut și primul lucru pe care l-ai mâncat când te-ai întors?

Maria Constantin: Nu voiam decât să ajung acasă la soțul meu, la familie, la copil. Iar de mâncat am lăsat-o un pic mai ușor cu mâncatul, pentru că am obținut silueta pe care mi-o doream, mă pregătesc pentru nuntă, sunt slim fit și chiar nu îmi doresc să mai mănânc. Adică am făcut puțin exces înainte de sărbători, că știam în ce mă bag, dar acum sunt OK. Da, îmi fac poftele, dar foarte puțin.

( CITEȘTE ȘI: MARIA CONSTANTIN, DEZVĂLUIRI DESPRE IONUȚ IFTIMOAIE DUPĂ ELIMINAREA DE LA SURVIVOR ROMÂNIA 2023 )

Maria Constantin îi liniștește pe cei care au criticat-o că face nunta în post: „Atunci va fi doar petrecerea!”

CANCAN.RO: Vă înțelegeți sau apar disensiuni acum, la pregătirile pentru nuntă?

Maria Constantin: Ce naiba conflicte să apară? Am organizat nunta vreo două-trei zile, va fi pe data de 4 august, invitațiile sunt făcute, împărțite deja.

CANCAN.RO: Și într-un final cine cântă?

Maria Constantin: Toată spuma, de la Adrian Minune, am sunat-o pe colega și prietena Viorica de la Clejani. E între colegi și așa e frumos. Adică am super mulți colegi de cântec care vor veni – Ionuț Dolănescu, Emilia Ghinescu, o să fie super multă lume.

Tocmai de asta este într-o vineri nunta și în post, dar atunci va fi doar petrecerea. Pentru că deja oamenii au început cu hatereala – «aoleu, în post, cum să faci cununia religioasă?». Nu, cununia religioasă va fi făcută înainte și cununia civilă. Atunci va fi doar strict petrecerea.

( ACCESEAZĂ ȘI: MARIA CONSTANTIN, DEZVĂLUIRI DESPRE AL DOILEA COPIL + SECRETUL PE CARE L-A ȚINUT PÂNĂ ÎN ULTIMA CLIPĂ: “N-A ȘTIUT NICI MAMA!” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.