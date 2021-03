Maria Constantin nu are voie să rămână însărcinată. De ce i-au interzis medicii acest lucru

Maria Constantin are interzis de la medici să rămână însărcinată anul acesta. Motivul? Vedeta și-a făcut o intervenție la nivelul sânilor, iar medicii au sfătuit-o să nu rămână însărcinată pentru că riscurile ca operaţia să se deschidă, ori ca implantul să se întoarcă, sunt destul de mari.

Deși artista este în culmea fericirii alături de iubitul ei, Robert, trebuie să-și ia gândul de la faptul că ar putea să devină mămică anul acesta. Medicii au fost foarte clari când i-au interzis să nu rămână însărcinată pentru că riscurile sunt mult prea mari.

„Un an nu voi face copil. Poate singurul inconvenient este că nu pot dormi pe burtă, ci doar pe spate şi nu prea e confortabil. Uşor, uşor încep să mă descurc singură, doar pe cap mă spală iubitul meu”, a declarat artista pentru Click.ro

Maria Constantin și Robert trăiesc o frumoasă poveste de iubire de mai bine de un an și locuiesc împreună. Pandemia i-a apropiat și mai mult și le-a demonstrat că sunt făcuți unul pentru altul, astfel că Robert a cerut-o de soție.

“Inelul a fost cadou de ziua mea, momentan nu ne putem căsători pe pandemie. Nu trebuie să mă ceară, că oricum e luat! Eu pe 10 martie m-am operat la sâni. Pe 12 a fost ziua mea, la 12 noaptea a venit cu 35 de trandafiri şi cu un inel. A fost o surpriză mare”.

“Totul a venit de la sine. Mă gândeam că are impresii de vedetă. A venit pandemia şi am stat închişi. A fost testul suprem. Nu ne-am certat niciodată”, a povestit şi iubitul Mariei.

Maria Constantin s-a tunat de ziua ei

“Eu nu am avut nevoie de sâni mari, ci mi-am dorit doar ridicare. După naştere, corpul trece prin anumite transformări, mai ales dacă alăptezi o perioadă îndelungată sau dacă slăbeşti sau te îngraşi brusc. Mi s-a spus clar că este posibilă această intervenţie doar cu ajutorul implantului. Miercurea trecută, adică săptămâna trecută, m-am operat, totul a durat aproape două ore, iar domnul doctor Pascal Dameh a ales un implant ergonomic.

Nu am avut dureri deloc. Poate doar din cauza benzii care se pune peste sâni am avut un disconfort, în rest totul este ok, mă simt foarte bine. Nu am voie să ridic, să şofez, să fac sport. Vreo şase luni nu am voie să fac efort, să ridic, pentru ca proteza să se aşeze foarte bine”, a mai declarat Maria Constantin.

