Maria Constantin, studentă eminentă! Motinul pentru care artista rupe cartea

Maria Constantin este student la Conservator, și încă una foarte conștiincioasă. De altfel, artista a șinut să facă precizările de rigoare, referitor la viața de studenție.

„Sunt în anul II la Conservatorul de muzică, la canto clasic, în plină sesiune. Toate le-am luat cu brio până acum, mai am. Am vrut să îl parcurg ca să-mi demonstrez mie că pot, chiar și la 32 de ani. Mi-am găsit putere, m-am adunat și am făcut-o. Încerc să țin pasul cu toate. Muzica populară tot timpul va rămâne, pentru că semnifică legătura dintre mine și tatăl meu, care nu mai este”, a declarat Maria Constantin la emisiunea Teo Show.

Solista a vorbit și despre planurile pe care le are în viitorul apropiat. „Niciodată nu am încercat să par altfel decât aș fi și asa sunt eu. Experiențele din viața noastră ne fac să ne mai schimbăm. În perioada ce urmează voi face o campanie cu 10 exemple de femei puternice care au reușit în viață, care au realizat ceva în acestă viață și sunt un exemplu pentru mine și voi face un shooting foto cu ele”, a mai spus artista.

Maria Constantin este o cunoscută interpretă de muzică populară. În plan personal, aceasta a fost căsătorită de două ori. Prima oară, cu interpretul de muzică populară Ciprian Tapotă, cu care și-a unit destinul în anul 2007. Din mariajul celor doi a rezultat un băiat, Codrin. Ulterior, Maria Constantin s-a căsătorit cu omul de afaceri Marcel Toader, de care a divorțat în ianuarie 2018. În prezent, vedeta are o relație cu fostul fotbalist Dacian Varga.