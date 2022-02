Maria Georgiana, protagonistă într-un film, dar nu pentru adulți! Milionara de pe OnlyFans a dat lovitura din nou!

Maria Georgiana și-a obișnuit audiența cu aparițiile sale în fața camerei de filmat. Acum își șochează fanii cu un nou anunț – va juca într-un film difuzat în cinema, dar și pe una dintre cele mai populare platforme de streaming. CANCAN NEWS are declarațiile exclusive ale modelului de pe “Onlyfans”.

Maria Georgiana își surprinde fanii cu o veste neașteptată! Modelul care produce conținut exclusiv pentru adulți, trece la următorul nivel și anunță că va apărea într-un film difuzat pe marile ecrane. Într-un interviu acordat tot pentru CANCAN.RO, tânăra moldoveancă susținea că se apropie de uriașa sumă de un milion de dolari din platformele destinate adulților. Acum, modelul pare să își satisfacă mai mult o dorință din copilărie, perioadă în care își dorea să devină actriță, nereușind din cauza “situației” de la acea vreme.

“Acum o lună am fost contactată de un actor, care este și producător și mi s-a propus o colaborare pentru un film, mai exact o comedie. Ieri am fost sunată și mi s-a confirmat rolul și am fost foarte fericită, pentru că eu când eram mică îmi doream foarte mult să devin actriță, chiar am început și un curs de teatru în liceu, pe care, din păcate, nu mi-a permis situația să îl continui. Din câte am înțeles, filmul va fi în cinema și pe Netflix!”, a declarat în exclusivitate Maria Georgiana pentru CANCAN.RO.

