Maria Ghiorghiu, mărturii șocante despre întâlnirea cu extratereștrii: “I-am întrebat de ce nu s-au arătat oamenilor, poporului român”

Devenită cunoscută după ce a făcut publice mai multe premoniții, care s-au petrecut ulterior, Maria Ghiorghiu a șocat recent, după ce a povestit cum a decurs întâlnirea ei cu extratereștrii. Totul s-a petrecut într-o noapte când a fost vizitată de doi extratereștrii cu care a vorbit mental.

Citește și: Maria Ghiorghiu, previziuni cutremurătoare despre UNTOLD 2018: ”Atenție mare și multă vigilență în încăperile înguste!”

Maria Ghiorghiu, declarații neașteptate despre întâlnirea cu extratereștrii

Celebra clarvăzătoare a mărturisit cum a decurs întâlnirea cu ființele extraterestre, dar și cum arătau într-un articol postat pe blogul său. Mai mult, Maria Ghiorghiu i-a întrebat de ce nu s-au arătat încă poporului român, așa cum au promis ulterior. Aceștia însă nu i-au oferit niciun răspuns, ci au dat din cap în stânga și în dreapta – cel mai probabil însemnând că acest moment istoric nu se va întâmpla în viitorul apropiat.

Citește și: Maria Ghiorghiu, avertisment înfiorător pentru Florin Călinescu: „Îl văd căzut”

“În aceasta dimineata, stand inca in pat cu ochii inchisi fiind, vad cum tot ce este material dispare si astfel vad un Cer de noapte albastra, iar dincolo de plafonul camerei mele, care nu mai exista in aceste momente, vad doi Prieteni care, ma priveau balansându-se in aer.

Erau doi EXTRATERESTRI albi, stralucitori ca doi bulgari mari de zăpada.

Aveau ochii negri si luciosi, asezati oblic in orbitele lor mari si o gura deschisa si neagra la interior ,gura fiind sub forma de romb. In loc de urechi aveau doua ANTENE (un fir alb si lung de circa 40 cm care se termina la varf cu o sfera alba presarata usor cu maro deschis). Capul lor era perfect rotund si mare cât o minge mare de baschet,poate chiar mai mare.

Am vorbit cu ei mental si i-am intrebat de ce nu au venit inca, ca sa se arate oamenilor, poporului român, asa cum au promis. In loc de raspuns am primit cateva miscari de-ale lor in norul alb gri in care stateau, constand in leganarea capului lor atat pe stanga cat si pe dreapta, astfel incat sa vad ca acele doua ANTENE ale lor sunt flexibile si ca fac parte din corpul lor, nu sunt atasate”, a scris Maria Ghiorghiu pe blogul ei.