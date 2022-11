Maria Lucia Hohan, „Regina rochiilor de nuntă”, dezvăluiri șocante din viața intimă. „Au fost cel puțin 10 aventuri în 11 ani de relație”. Conversațiile „fierbinți” dintre ea și presupușii amanți

Maria Lucia Hohan, cunoscuta creatoare de rochii, care a îmbrăcat celebrități precum surorile Kardashian, Jennifer Lopez, Eva Longoria, Sofia Vergara, dar şi multe alte actrițe de la Hollywood, a fost „demascată”! Mai multe detalii șocante din viața ei personală au ieșit la iveală. Se pare că, „Regina rochiilor de nuntă” ar fi avut o viață dublă, pe lângă relația oficială. Detaliile uluitoare, în rândurile de mai jos.

Maria Lucia Hohan sau „Regina rochiilor de nuntă”, cum este cunoscută în lumea modei, a fost prinsă în off-side! Creatoarea de modă este acuzată că ar fi avut 10 aventuri pe parcursul relației cu fostul logodnic, Adrian Stănescu, cel cu care are doi copii.

Un martor a spus totul, în cadrul procesului de „rupere a logodnei” dintre cei doi foști parteneri de viață. Mărturiile pe care le-a depus la Tribunal sunt de-a dreptul șocante. Acesta susține cu dovezi clare, că Maria Lucia Hohan și-ar fi înșelat fostul partener de viață cu cel puțin 10 bărbați, pe parcursul celor 11 ani pe care i-a trăit alături de el.

Martorul, pe nume Alexandru T., a povestit toate detaliile „picante” din viața cunoscutei creatoare de modă.

Mărturii incredibile făcute de Alexandru: „Până și filmele sunt pistol cu apă, pe lângă ce s-a petrecut în această familie”

Martorul a susținut în fața instanței, faptul că designerul a trăit niște experiențe pe care nici în filme nu le vezi și că nu a avut nici un fel de remușcare când a ales să aibă atâtea experiențe cu toți acești bărbați.

„Acestei femei nu i-a păsat nicio clipă de relație, de casă, de familie… Sincer, eu n-am mai auzit de așa ceva, până și filmele sunt pistol cu apă pe lângă ce s-a petrecut în acestă familie. Infidelitățile descoperite de Adrian Stănescu, logodnicul ei, sunt nenumărate… Nu-mi dau seama cum mai funcționează băiatul ăsta. Iubiți români, iubiți străini, nu conta, amanți să fie… au fost cel puțin 10 aventuri în 11 ani de relație!”, a declarat Alexandru T., pentru România TV.

(CITEȘTE ȘI: Dezvăluiri din sala de judecată. Cum își umilea angajații designerul de modă Maria Lucia Hohan. “Îți place să ți se zică prost și idiot, nu?!” Decizia magistraților)

Designerul i-ar fi dat mesaje unuia dintre amanți, în timp ce fostul partener de viață căuta inelul de logodnă

Alexandru T. a mărturisit că „Regina rochiilor de nuntă” îi dădea mesaje fierbinți amantului de la vremea respectivă, amant care era prieten cu fostul partener de viață. Acea discuție, de-a dreptul siropoasă, ar fi avut loc chiar în timp ce Adrian Stănescu căuta inelul de logodnă pentru creatoarea de modă.

„Mărturiile mele ar lăsa cu gura căscată pe orice român care mai are un gram de decență… În ianuarie 2010, în timp ce Adrian Stănescu îi cumpăra entuziasmat inelul de logodnă, ea acceptând propunerea, Maria Lucia Hohan dădea o lipsă totală de scrupule și avea o aventură chiar cu un prieten de-al lui!! Unul… Klingh, Klinch… În timp ce Stănescu alerga prin magazine după inel, viitoarea lui soție îi trimitea mesaje fierbinți de dragoste amicului propriului logodnic. Asta în condițiile în care femeia îi sărise de gât lui Stănescu, când acesta o ceruse de nevastă. Ce să mai înțelegi din telenovela asta?”, a mai declarat Alexandru T., pentru sursa menționată anterior.

Dezvăluirile șocante continuă. Designerul ajunsese în punctul în care nu ar mai fi acordat nici un fel de atenție familiei, iar în anul 2013, aceasta a preferat o aventură, în detrimentul unei vacanțe cu logodnicul și copiii.

„În iunie 2013, Maria Lucia Hohan, în loc să meargă în vacanță cu copiii, alături de logodnicul Adrian Stănescu, a preferat o aventură cu un alt nenic”, a mai completat martorul.

Discuțiile interzise minorilor, dintre creatoarea de modă și unul dintre amanți

Atenție! Urmează informații cu un puternic impact emoțional interzise minorilor. Mai multe conversații cu unii dintre amanți au fost făcute publice de către martorul Alexandru T.

„Iubirea mea, normal da, de asta vii. Să mă ai! M-am oferit singură. Îți desfac cureaua de la Jeans, și te strâng cu mâna… Și după, mă apropii. Și te sărut și te ling… Și te acopăr cu buzele mele… Și după, mă întorc cu spatele și te las să-mi ridici rochia… O să mă strângi și fii în mine, o sa înnebunesc de plăcere doar că… trebuie să fug să ajung la școala copiilor acum”, se arată în dovezile prezentate de martorul Alexandru T.

Șirul dezvăluirilor continuă. Creatoarea de modă și-a făcut autoportretul și s-a caracterizat drept o femeie căruia mereu i-au plăcut senzațiile tari și nu se sfiește să le recunoască.

„– Să nu afle dracu’ copiii, că mama lor e cam destrăbălată…”

– Poate la nervi mă combin cu unul și o să fiu curvă europeană.

– O să mergem la New York să petrecem… copii ne vor urî, dar asta este. Curvele… hahaha!

– Eu nu sunt o mama casnică și urăsc limitările familiei cu copii.

– S-a împlinit fix o lună de când i-am făcut mărturisirea lui Adrian, și, mi s-a schimbat practic viața. Mi-am recăpătat sper viața… am preluat ownership pe viața mea cu asumarea faptului că sunt o curvă…

– Eu mereu am vrut cu 2 sau mai mulți (bărbați)… și am făcut 2 copii în schimb.

– Iar Adi (n.r. – Stanescu) e aici și se dă cu capul de pereți and we almost had it all. La cât plâns lately ca un cretin, iar eu sânt f happy, am slăbit vreo 3 kile… a fost super la Londra, m-am simțit așa bine fără Adi și copii și casă”, potrivit România TV.

(VEZI ȘI: Maria Lucia Hohan, criticată dur! Designerul vinde rochii și bijuterii la Moscova)