Maria Simion își caută jumătatea! De câteva ori părea că și-a găsit-o, dar mereu a intervenit ceva și nu a fost să fie. Dacian Varga, fotbalistul donjuan, de pildă, s-a regăsit alături de Maria, iar relația mergea ca pe roate. Cei doi au fost văzuți în tandrețuri de multe ori, dar finalul a fost… despărțirea. Nu mai contează motivele. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a descoperit însă că fosta vedeta este din nou îmbujorată!

Dacian Varga își oficializa relația cu vedeta TV, după ce CANCAN.RO dezvăluia idila celor doi, cu ceva timp în urmă. Iar relația numai cu zâmbete părea să conducă, fără semne de întrebare, spre altar. Doar că totul a picat, brusc. Donjuanul și-a văzut de ale lui cuceriri, iar Maria…

Maria avea să dea peste un tinerel om de afaceri, designer, lesne de înțeles în ce domeniu își desfășoară activitatea. Zilele trecute, CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, a întâlnit-o pe prezentatoare la brațul lui Alexandru, nimeni altul decât patronul unui brand de îmbrăcăminte un pic diferit.

Chiar pe site-ul firmei scrie convingător: "Locul unde stilul nu înseamnă doar să fii în trend, ci să devii inconfundabil. Vestimentațiile Half Of Me by Alexander pun accentul pe design original, modele în ediții limitate, calitate ireproșabilă a materialelor și un aspect exclusivist care să dea o marcă proprie stilului tău vestimentar". Așa că Maria a fost copleșită. Și nu a refuzat invitația.

Gesturi tandre la terasă

Cei doi au poposit într-un celebru restaurant din Floreasca, unde s-au întreținut elegant, cu vorbe alese, cu gesturi tandre. După ceva timp, Maria și Alexandru au părăsit incinta. La ieșire, s-au luat de mână, în drum către mașină. Au urcat, iar el a demarat. Nu spre casă. La scurt timp, mașina s-a "retras", ușor, într-o parcare. Alex și Maria au „descălecat" la o altă terasă. Unde au "șușotit" zeci de minute… Din imaginile obținute de Cancan.ro, Maria și Alex par a avea o relație de lungă durată!

