Maria Tebieș, părăsită înainte de Revelion?! Ispita de la Insula iubirii a povestit consternată ce a pățit

Maria Tebieș, cunoscută publicului pentru apariția sa la „Insula Iubirii”, a fost mereu în centrul atenției, atât datorită personalității sale fermecătoare, cât și pentru relațiile sale. Deși tânăra părea să trăiască o poveste de dragoste fericită cu un nou partener, sărbătorile de iarnă au adus o răsturnare neașteptată de situație în viața sa personală.

După ce, în urmă cu câteva luni, Maria lăsa să se înțeleagă că inima sa aparține unui bărbat misterios, ultimele evenimente sugerează că relația lor ar fi ajuns într-un punct tensionat. Totul a devenit vizibil în preajma Revelionului, când Maria s-a confruntat cu o situație dificilă care pare să fi dus la o ruptură neașteptată.

Citește și: SE ÎNCING SPIRITELE LA INSULA IUBIRII: IESE CU BĂTAIE! ISPITA MARIA N-O IARTĂ PE IUSTINA. I-A DAT INTERVAL: ”DUPĂ CE NAȘTE!”

Conform brunetei, partenerul său, despre care se specula că ar putea fi Ionuț Stoican, o figură cunoscută în lumea sporturilor de contact, a ales să petreacă sărbătorile departe de Maria. Ionuț, un tânăr cu o poveste de viață impresionantă și controversată, părea să fie omul care îi oferise Marianei motive de fericire în ultimele luni. Cu toate acestea, absența absența bărbatului misterios în această perioadă specială a ridicat multe semne de întrebare.

Revelionul a fost momentul care a scos la iveală tensiunile din relația brunetei. Maria ar fi fost lăsată singură, în timp ce partenerul ei pleca într-o vacanță planificată, fără să includă în planurile sale și prezența acesteia. Deși relațiile necesită uneori compromisuri, pentru Maria, acest gest a fost un semnal de alarmă. Mai mult, lucrurile au luat o turnură neașteptată când, în loc să clarifice situația, tânăra s-a trezit blocată pe rețelele de socializare, o acțiune ce pare să fi venit din partea partenerului său.

Această schimbare bruscă de atitudine a fost, probabil, cea mai dureroasă parte pentru Maria, care nu a ezitat să își exprime frustrarea față de o astfel de atitudine. Pe lângă sentimentele de dezamăgire, ea pare să fi fost și profund rănită de faptul că a fost lăsată în urmă, într-o perioadă care, în mod normal, este despre iubire și conexiune.

„Bine, băieți, am o întrebare. Deci, dacă ești cu un tip, să zicem că a trecut jumătate de an, iar el pleacă de Anul Nou și te lasă singură, pentru că are vacanța plănuită de la începutul anului, să zicem… Sunt doar băieți, oricum ar fi, nu e loc pentru tine. Bine, cum ar fi, fă-ți treaba ta, mergi, e Revelionul. Du-te în vacanță cu băieții. Nu dau doi bani, dar e Revelionul și îți lași fata singură. Și cum funcționează? Totuși, eu sunt cea care primește block. Când m-ai părăsit și te-ai dus într-o țară nouă, dar eu sunt cea care este blocată. De ce? De ce ești supărat? Și dacă vezi asta, știi cine ești.”, a transmis Maria pe Instagram.