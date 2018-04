Mariah Carey suferă de o boală psihică, este bipolară. A fost diagnosticată în 2001, dar abia acum a vosbit, pe față, despre problemele cu care se confruntă. Ea spune că urmează o terapie în cadrul căreia i-au fost prescrise medicamente contra tulburării bipolare de tip 2, citează Agerpres un interviu acordat de artistă pentru People.

“Până de curând, am trăit în negare şi în izolare şi cu o teamă constantă că cineva mă va demasca. Era o povară prea grea şi, pur şi simplu, nu am putut să o mai duc. Am căutat şi am primit tratament, m-am înconjurat de oameni pozitivi şi m-am întors să fac ceea ce iubesc – să compun cântece şi să fac muzică”, a declarat cântăreața.

Tulburarea bipolară este caracterizată prin schimbări extreme ale stării de dispoziţie şi include momente de maximă fericire urmate de perioade de depresie severă.

Vorbind despre tratamentul pe care îl urmează, artista a spus că are efecte pozitive în viaţa ei: ”Medicamentele nu mă fac să mă simt prea obosită sau apatică, nimic de acest fel. Găsirea echilibrului potrivit este lucrul cel mai important”.

Ea spune că la început a crezut că este vorba doar de o insomnie normală, deoarece muncea prea mult și că era “nervoasă şi se temea constant că îi va dezamăgi pe oameni”. Abia mult mai târziu a aflat că suferea “de un anumit tip de manie”.

“În cele din urmă, m-aş fi izbit de un zid. Bănuiesc că episoadele mele depresive erau caracterizate prin faptul că avea un nivel foarte scăzut de energie. Mă simţeam foarte singură şi eram tristă – chiar vinovată pentru că nu făceam ceea ce trebuia să fac pentru dezvoltarea carierei mele”, a mai spus vedeta americană în acelaşi interviu acordat revistei People.

În această iarnă, Mariah Carey a fost obligată de medici să amâne o serie din concertele de Crăciun din cauza unor probleme de sănătate.