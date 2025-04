Marian Drăgulescu se căsătorește! Cum va arăta ziua cea mare a fostului gimnast

Fostul mare campion al gimnasticii românești, Marian Drăgulescu, se pregătește să înceapă un nou capitol în viața sa personală. După o carieră impresionantă în sport, marcată de medalii și performanțe remarcabile pe plan internațional, sportivul se va căsători în curând cu aleasa inimii sale. Nunta va avea loc în luna mai, iar pregătirile pentru marele eveniment sunt aproape finalizate.

Marian Drăgulescu și partenera sa de viață au decis să își unească destinele într-un cadru restrâns, alături de cei mai apropiați prieteni și membri ai familiei. Evenimentul, deși nu va fi unul de amploare, va fi încărcat de emoție și rafinament, fiind organizat cu grijă și atenție la detalii. Cei doi au planificat totul din timp, de la vestimentație, până la alegerea formației care va întreține atmosfera, meniul festiv și decorul.

După o relație de cinci ani, povestea de iubire a celor doi a ajuns la un moment de maturitate și împlinire. Cererea în căsătorie a avut loc într-un cadru spectaculos, în anul 2023, în timpul unei călătorii romantice în Cappadocia, Turcia. Acolo, Marian Drăgulescu a ales să își exprime angajamentul față de iubita sa în timpul unei plimbări cu balonul cu aer cald, un moment de neuitat ce a marcat începutul unui nou drum împreună.

Pentru ziua cea mare, cei doi viitori soți au ales un meniu sofisticat, dar care păstrează și elemente tradiționale. Printre preparatele servite invitaților se va număra și o porție clasică de sarmale, preferata fostului gimnast. Deși detaliile complete legate de meniu și desfășurarea evenimentului rămân o surpriză, totul a fost pus la punct din timp, ceea ce reflectă seriozitatea și entuziasmul cu care cei doi se pregătesc pentru această ocazie specială.

„În luna mai avem nunta.(…) Am ales un meniu foarte sofisticat așa și sper să fie delicios. Nu pot să dau detalii pentru că am strica surpriza. (…) Vom avea sarmale la nuntă pentru că este mâncarea mea preferată. (…) În ceea ce privește nunta am luat din timp lucrurile, avem costumele, rochia, band, tot, e aranjat tot deja.”, a spus Marian Drăgulescu la Știrile Antena Stars.