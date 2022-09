Marian Godină ia atitudine după scandalul dintre Denisa, Flick și fotografa ucraineană: ”Vedete cu figuri pe maţul gol”

În urmă cu câteva zile, Denisa Filcea, soția lui Flick, se plângea pe rețelele de socializare de faptul că fotografa pe care au angajat-o pentru botezul fiicei lor ar fi refuzat să-i mai lucreze și când s-au întors acasă de la biserică. Mai mult, aceasta ar fi cerut 250€ în plus, față de banii negociați, în schimbul pozelor de la biserică.

Diana Tarasova, fotografa de origine ucraineană, are, însă, o cu totul altă variantă a poveștii. Pentru a-și susține argumentele, fotografa a venit și cu dovezi concrete. A postat pe Instagram capturi din conversațiile cu Denisa Filcea, dar și mesajele vocale pe care aceasta i le-a trimis.

În acest scandal s-a implicat, duminică, şi poliţistul Marian Godină, devenit în ultimii ani influencer. Godină a postat un mesaj extrem de dur la o postare a Denisei Filcea, în care soţia lui Flick încerca să explice situaţia creată.

„Vedete cu figuri pe mațul gol. Auzi la ea, are fotograf personal la evenimente, dar apoi vrea foto la botez cu 100 de euro. V-ați învățat la mocangeli, aveți impresia că totul vi se cuvine gratis. I-ai mai și zis că o ruinezi dacă vrei și că bad people can make bad things, ești mare sculă tu… La muncă! Iar poze moca poți face cu telefonul.”, a scris Marian Godină pe Facebook.

După acest comentariu (nu știm dacă și alții au reacționat la fel) Denisa și-a restricționat comentariile la postarea în cauză.

Ce spune Diana Tarasova, fotografa de origine ucraineană, acuzată de Denisa Filcea

„Aș dori să vă spun povestea mea despre cooperarea cu Flick și Denisa. M-am întâlnit cu Denisa prin niște prieteni din Harkov. La un moment dat, Denisa a fost în orașul meu pentru muncă. Am avut trei ședințe foto gratuite cu ea. În cadrul primei ședințe foto, datorită ei am ajuns în revista Viva România. După a doua ședință, m-a invitat să fiu fotograful ei personal la evenimentul pentru revista Viva. După ce a născut, Denisa m-a invitat la ei acasă pentru o nouă ședință foto. Am acceptat, dar am precizat că este ultima ședință foto gratuită pe care o ofer.

Locuiesc singură, vin din Ucraina și în asta constă munca mea. După, mi-a spus că urmează creștinarea fetiței pe 14 august și că vor să particip și eu ca fotograf. I-am spus că sunt liberă în ziua respectivă și că mă pot duce. Nimeni nu m-a întrebat de bani.

Apoi, Denisa mi-a scris pe WhatsApp înainte de botez și m-a anunțat că au un buget de 100 de euro pentru 3-4 ore. Eu am precizat că am un preț de 100 de euro pe oră. Apoi, Denisa mi-a scris că shooting-ul ar dura doar două ore (45 de minute în biserică și 45-50 de minute pe drum și mi-a precizat, de asemenea, că 200 de euro este prea mult, așa că am fost de acord să le ofer un discount, în total 150 de euro)”, a povestit fotografa Diana Tarasova.

Până aici, totul bine, s-au înțeles așa. După botez, însă, a început scandalul. „Când am ajuns la ei acasă, am aflat de la videograf că drumul doar dus până la biserică nu e 45-50 de minute, ci o oră și 15 minute (drumul dus-întors e trei ore). Mai mult timp, mai mulți bani, corect?

Aveam o întâlnire importantă despre care i-am spus Denisei și pe care a trebuit să o anulez pentru că am înțeles că e o zi specială pentru ei. În final, acea ședință a durat aproape 5 ore (de la 11 la 15.45). Când am ajuns din nou acasă la ei, Denisa m-a întrebat dacă le mai pot face niște poze cu familia, iar eu i-am răspuns că trebuie să plec, după ce Flick mi-a dat 150 de euro. Am sperat până în ultimul moment că îmi vor da prețul corect, dar nu.

I-am spus lui Flick că situația nu e normală și i-am cerut 400 de euro pentru munca mea. El mi-a spus să nu îmi fac griji și că va trebui să vorbească cu soția lui. Am plecat împăcată, ne-am luat la revedere”, a mai povestit fotografa, citată de romaniatv.net.

Mai târziu, după botez, Denisa i-a trimis mai multe mesaje scrise și vocale fotografei și s-a ajuns chiar și la amenințări. Fotografa a refuzat să le dea pozele înainte să primească toți banii, în timp ce Denisa i-a transmis că nu are de gând să o plătească cu 400 de euro, cu toate că fotografa a precizat încă de la început că vrea să fie plătită pe oră.

„Am nevoie doar de pozele de la biserică și gata. Pentru că nu vreau să fac niște lucruri urâte și să își ruinez reputația din România. Chiar nu vreau să fac asta. Pentru că, știi, oamenii pot să ajute și pot să facă, de asemenea, lucruri rele. Dar nu vreau să fac asta. Vreau doar pozele, mulțumesc”, i-a spus Denisa fotografei printr-un mesaj vocal.