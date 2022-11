Mariana Moculescu și-a făcut cont pe OnlyFans. Fosta soție a lui Horia Moculescu a dezvăluit cât costă abonamentul

Mariana Moculescu revine cu forțe proaspete în mediul online, însă, de data aceasta, a trecut la următorul nivel. Fosta soție a compozitorului Horia Moculescu și-a făcut cont de OnlyFans și are chiar o ofertă greu de refuzat.

Sătulă de traiul de pe o zi pe alta și de neajunsurile vieții, Mariana Moculescu a luat atitudine și a pus punct sărăciei. Fosta soția a compozitorului Horia Moculescu și-a făcut cont pe OnlyFans.

Mariana Moculescu: ”Prima săptămână este gratuit”

Ca un adevărat antreprenor strateg, Mariana Moculescu își începe cariera pe platforma destinată adulților cu o ofertă de nerefuzat.

”Prima săptămână este gratuit. Apoi, abonamentul va costa 20 de dolari! Conținutul postat va fi >”, a declarat Mariana Moculescu, în exclusivitate pentru Click!

Ideea i-a venit după ce a observat că începe să aibă tot mai mulți fani pe TikTok. Mariana a declarat că iubește să facă videoclipuri pe această platformă și, de ce nu, s-a gândit să-și extintă pasiune și pe alte rețele.

”Îmi place să fac TikTok-uri. Am nevoie de 10.000 de urmăritori pe această platformă. Am cont pe TikTok de 2 ani, dar am intrat live doar de o săptămână. Este un trend pe TikTok cu muzica afro. Am făcut la un filmuleț cu mine, în 24 de ore, 60.000 de vizualizări”, a mai spus fosta soție a lui Horia Moculescu.

După multe căutări și încercări, Mariana Moculescu se pare că și-a găsit liniștea în România. Fosta soție a compozitorului Horia Moculescu a fost plecată o bună perioadă de timp în Italia, acolo unde l-a cunoscut pe Massimiliano Lorenzini, fostul iubit.

Relația dintre cei doi nu a durat prea mult. Femeia spune că infidelitatea a fost cea care a dus la destrămarea relației de iubire.

Sursa foto: Facebook