Marina Almășan, prinsă în atacul armat de la Praga! Dezvăluiri terifiante: ”Oameni grăbiți și panicați, mașini de poliție peste tot!”

Vacanța surpriză pe care i-a făcut-o partenerul său, George Cornu, s-a transformat într-un coșmar pentru Marina Almășan. Aflați la Praga, cei doi au fost doar la câteva minute distanță de locul unde a avut loc atentatul, în urma căruia 14 persoane au fost ucise și alte 25 rănite. Fără voia sa, vedeta TVR s-a transformat într-un adevărat corespondent de război pentru rude și prieteni. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Marina Almășan s-a aflat doar la câțiva kilometri distanță de tragedia care a avut loc ieri în Praga, după ce un student ceh s-a urcat pe clădirea Universității și a deschis focul, ucigând nu mai puțin de 14 persoane. În același timp, alți 25 de oameni au fost răniți.

Șansa vedetei TV a fost aceea că în momentul tragicului eveniment, aceasta se afla împreună cu George Cornu, partenerul său, la hotel, pentru a lua prânzul. Marina a aflat de atentat de la rudele și prietenii din țară, care au sunat-o, îngrijorate, știind că aceasta se afla într-o mini-vacanță, în Praga.

„Noroc că a venit ora prânzului”

„Chiar acum sunt în Piața de Crăciun, în inima Pragăi. Înaintea atentatului era plină, acum s-a golit.

Tot în zonă mă aflam și eu, pe Podul Carol, filmam. Noroc că a venit ora prânzului și m-am retras la hotel – și el la câteva minute de locul atentatului. M-au sunat din țară cei dragi, așa am aflat. Erau îngrijorați.

N-am rezistat să stau acasă, deși așa mi-au ordonat toți. Am vrut să iau eu însămi pulsul străzii. După am colindat zona, deși era deja întuneric. Lume puțină pe străzi, oamenii grăbiți și panicați, mașini de poliție peste tot (și astăzi e plin de ele pe străzi). M-a impresionat corul sirenelor, răzbătând din toate colțurile orașului.

Alimentau panică, pe de o parte, eu însă am tradus în totul e sub control, autoritatile vegheaza la linistea orasului. La televizor, toate canalele aveau breaking-news-uri pe tema asta. Nu știu ceha, dar era clar că toți erau îngroziți de cele întâmplate.

M-am trezit brusc că am devenit un soi de reporter la fața locului, corespondent de război”, a mărturisit Marina Almășan în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Premonițiile dinaintea vacanței

În urmă cu doar câteva zile, Marina Almășan primea cadou de la George Cornu, partenerul său, două bilete de avion, cu destinația Praga. Vedeta TVR a acceptat fără să stea pe gânduri să plece în această mini-vacanță surpriză, într-unul dintre cele mai frumoase orașe din lume, Praga.

Date fiind evenimentele care au loc în lume, prezentatoarea a avut mici temeri înaintea călătoriei…

„Mă așteptam la evenimente neplăcute, chiar mă gândeam dacă o să am ghinionul să mă întâlnesc cu neșansa. Planeta a luat-o razna, dacă într-unul din cele mai civilizate orașe ale lumii pot fi împușcati oameni nevinovați de către niște tineri bezmetici, educati de internet.

Receptionerii de la hotel mi-au spus că sunt ucrainieni și că au venit la Praga tocmai pentru că știau că e unul dintre cele mai sigure orașe ale lumii. Și uite ce sigur e și aici..”, ne-a mai spus aceasta.

„Mă sună din 15 în 15 minute să vadă dacă mai trăiesc!”

În ciuda celor întâmplate, Marina nu și-a schimbat planurile de vacanță. Ea va rămâne în Praga până duminică, conform programului. În timp ce prezentatoarea TV a ieșit să ia „pulsul străzii”, George Cornu a preferat să rămână la hotel.

„Mai am doua zile. Planurile nu s-au schimbat, rămân aceleași: să mă rup de nebunia ultimelor săptămâni. E-adevărat, am dat de altă nebunie și am devenit puțin mai prudenți. Evităm zonele aglomerate. Dar jurnalistul din mine va continua să observe atent tot ce se întâmplă pe aici.

Georgică a rămas la hotel, să ia pulsul știrilor de pe canalele pragheze. Mă sună din 15 în 15 minute să vadă dacă mai trăiesc!. Îl stresează obsesia mea pentru jurnalism”, a adăugat Marina Almășan.

