Marina Almășan, răpusă de durere după moartea lui Horia Moculescu. Ce mesaj răvășitor a postat în mediul online

Marina Almășan este profund îndurerată după tragedia care a zguduit o țară întreagă: moartea celebrului compozitor Horia Moculescu. Acesta i-a fost prieten, iar prezentatoarea TV a transmis un mesaj răvășitor în mediul online. Ce a transmis Marina Almășan – vedeți în articol!

Marina Almășan, răpusă de durere după moartea lui Horia Moculescu. Compozitorul s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani. Acesta era internat în stare foarte gravă la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” din Capitală, la Terapie Intensivă, dar din păcate medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l ține în viață.

Marina Almășan, răpusă de durere

Celebrul compozitor fusese internat în stare foarte gravă la spital, fiind intubat în ultimele zile din cauza unor complicații pulmonare. Acesta era în comă de mai multe zile, iar starea lui era una deosebit de gravă. După moartea sa, Horia Moculescu a lăsat un gol imens în sufletele celor care l-au iubit. Printre cei care suferă după moartea marelui compozitor se numără și Marina Almășan. Aceasta a postat un mesaj emoționant în mediul online în care își exprimă durerea după marele artist.

„Am câteva zeci de imagini cu Horia, în arhiva personală, dar aleg una dintre ultimele. Nu vreau să fac paradă de prietenia noastră, ci doar vreau să semnalez stingerea treptată a unei epoci…Drum lin spre stele, Horia Moculescu… Sigur, într-o existență viitoare, tu vei fi o salcie la mal, iar eu, poate, un râu, la umbra ta…”, a mai scris Marina Almășan.

Fiica sa este răpusă de durere după moartea tatălui său. Aceasta l-a descris pe acesta ca fiind „zâmbetul ei”. Nidia a postat un mesaj cutremurător în mediul online în care a precizat că nu știe cum va trece peste această tragedie.

„Mă sufocă și mă strânge lumea, Tată! Nu pot să respir. Nu știu să trăiesc. Erai aerul meu. Erai drumul meu. Trimite-mi tăticule o singură bătaie de inimă care să nu mai muște din mine când și pianul tău plânge și fiecare notă te întreabă: unde ești? când vii?… Erai zâmbetul meu… Tu erai viața, lumina mea. Și acum, fără tine, sunt o fiică ruptă din trupul lumii. Sunt o strigare fără de rost care nu mai are ecou. Îți amintești cum îmi spuneai că sunt puternică? Că am în mine seva ta? Că voi înflori chiar și în iarnă? Ai greșit, Tată. Eu nu sunt puternică. Eu sunt frântă. Sunt o frunză smulsă de vântul durerii. Sunt o fiică care nu mai știe să fie. Și te caut în fiecare colț de tăcere, în fiecare adiere, în fiecare vis. Dar nu te mai găsesc. Și mă întreb: cum să trăiesc fără tine? Cum să învăț Tată asta…. M-ai învățat atâtea, tată, dar un singurul lucru nu ai reușit… cum să mă faci să trăiesc fără tine… Cum să mai văd lumea, când ochii mei – de fapt ochii tăi – , sunt orbi în fața lumii? Cum să mai vorbesc când gura mea, tot moștenirea ta, nu mai poate decât să urle? Mi-ai fost Totul. Ai fost rădăcina, coroana, cerul și pământul meu. Și acum… acum sunt doar copila ta căzută, cu genunchii zdreliți de durere, cu sufletul în zdrențe, cu inima în gol. Tăticule, dacă mă auzi, trimite-mi un semn. Da-mi un semn din tăria ta, că eu nu mai pot. Nu mai pot! Trimite-mi tăticule, te implor, un acord care să nu sune a despărțire, o armonie care să mă țină dreaptă când lacrima apasă pe pedale, când vinulul lumii s-a zgâriat, iar muzica ta se tânguie pe repetiție, ca o rugăciune fără răspuns…Tu ai fost stejarul meu. Rădăcina mea. Trunchiul care m-a ținut dreaptă când viața mă lovea cu furtuni. Umbra ta era adăpostul meu. Frunza ta era speranța mea. Iar acum… acum ai căzut. Și eu cad cu tine… Într-un hău… și fără lumină. Fiica ta. Cea care cade. Cea care te strigă. Cea care nu știe cum să trăiască fără stejarul ei..”, a fost mesajul scris de Nidia.

Printre vedetele care și-au luat adio de la Horia Moculescu se numără și celebrul Marius Țeicu, cântăreața Mirabela Dauer și celebrul Smiley.

„Am avut norocul să-l cunosc şi să cânt alături de el. Un om care iubea muzica cu tot sufletul. Drum lin, Horia Moculescu”, a scris Smiley pe pagina de socializare.

„Drum lin, dragul meu prieten… Ai fost şi vei rămâne pentru mine un simbol al eleganţei, al rafinamentului şi al prieteniei adevărate. Am avut norocul şi bucuria să împărtăşim ani frumoşi. Am râs şi-am plâns împreună şi amintirile astea nu se vor şterge niciodată. Rămâi în sufletul meu ca un mare domn, un Maestru al muzicii de calitate şi un om care a ştiut să dăruiască emoţie, zâmbet şi respect. De la an la an se întregeşte, dincolo de nori, garda de profesionişti. Iar aici, pe pământ, rămân dorul şi iubirea. Să-ţi găseşti liniţtea, lordule! Cu drag nemărginit, Mirabela Dauer”, a scris artista pe Facebook.

”E o zi tristă și de abia pot să vorbesc, pentru că m-a atins foarte tare dispariția prietenului meu Horia, un om minunat, un compozitor extraordinar, orchestrator, pianist, vocalist. Era un purtător de cuvânt de foarte multe ori al compozitorilor, indiferent de vârsta lor, să-i apere și pe cei tineri, și pe cei mai în vârstă, să fie cel care ne purta gândurile noastre și problemele prin care treceam de-a lungul anilor. A fost un om minunat, un om care s-a dăruit prietenilor lui și i-a ajutat pe foarte mulți. (…) Imediat sărea să te ajute, indiferent de problemele pe care le aveai. E o mare pierdere pentru cultura românească, în genere, pentru muzica românească și implicit pentru muzica ușoară românească. Sigur că este un stereotip deja să spui că lasă un gol, dar chiar lasă un gol în urma lui în muzica ușoară românească și în cultura de bună calitate”, a declarat Marius Țeicu.

Monica Davidescu, copleșită de durere după moartea lui Horia Moculescu! Seară de reculegere, în memoria regretatului compozitor | EXCLUSIV

Ce avere mai avea Horia Moculescu? ”A avut patima jocurilor de noroc”